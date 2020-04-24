荷兰大力倡导并发展循环建筑产业（他山之石）

图为位于荷兰首都阿姆斯特丹的“循环展馆”入口大厅。

荷兰“循环展馆”供图

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传统建筑业中，一座建筑从修建到拆除，要产生大量建筑垃圾，造成很大资源浪费。如何让旧建筑材料在新建筑中重复使用，减少不必要的资源消耗和环境污染？近年来，荷兰大力倡导并发展循环建筑产业，建造了一大批富有创意的循环建筑，让每一块材料在循环使用中重获新生。

“循环展馆”——

探索原材料重复利用可能性的“试验场”

在荷兰，原材料总消耗量的一半来自建筑行业。循环建筑理念的重点，在于实现建筑原材料的再利用。位于阿姆斯特丹的“循环展馆”就是这样一个探索原材料各种重复利用可能性的“试验场”。

“循环展馆”位于阿姆斯特丹繁华的泽伊达斯商业区，外表如同一座“大型木屋”，在林立的水泥建筑中，远远望去就极具特色。展馆建成于2017年，主要用于举办会议、讲座、艺术展等活动。走进馆内，从地板、立柱、楼梯、天花板到各式家具，目之所及都是木头。整体的原木设计，不光是为了好看，更重要的是，木材是良好的碳中性建筑材料。展馆业务发展经理妮娜·佩森宁告诉记者，展馆使用荷兰本地的落叶松，避免了长途运输产生的碳排放，松木坚硬，可以使用数百年，这意味着等展馆多年后被拆除，这些木料还可以在新建筑中派上用场。

展馆就像是一个巨大的原材料“仓库”。很多原材料就像积木一样，可拼可拆。佩森宁说，如果不能拆卸，重复使用也就无从谈起，因此在建筑建造过程中，包括设计、测量、组装等各个环节，都要考虑建材的可拆卸性。为了实现易于拆卸，展馆的木质横梁和吊顶使用螺钉而非黏合剂固定。为了防止回收熔化时释放有害物质，建筑外墙的铝制门框没有进行涂层处理。从玻璃、木料到铝材、钢板，这些材料仿佛只是暂时寄存在这里，等待几十年后的重生。

在这座展馆，建筑垃圾、生活垃圾上演了极具颠覆性的“大变身”。2500公斤废旧工作服经过特殊处理成为会议室的隔音墙和台阶，1.6万条旧牛仔裤被加工成天花板上的绝缘材料，1600平方米的木地板全部采用其他建筑拆除翻新后的残留木料，废旧冰箱的材料被3D打印成椅子，废弃床垫和皮料被制成沙发，百年银行的老式保险柜拼在一起组成前台，城市街道翻修拆除的鹅卵石铺就了天台的走道，废弃自行车变成了花园长椅的椅子腿……你甚至可以隐约看到门框上的划痕、隔音墙上残留的衣服标签，佩森宁解释：“如果彻底掩盖使用痕迹，就需要采取其他手段或使用其他原料，但在循环建筑中，我们尽可能不做加法。”

展馆还创造了一个自给自足的生态系统。500个太阳能板为展馆和周边一栋大楼发电，特制蜂箱养蜂为屋顶花园植被授粉，并自产蜂蜜。展馆地下建有蓄水池，贮存的雨水经过处理用来浇灌全楼植被、冲洗厕所，甚至被天台酒吧拿来酿啤酒。

用循环模式代替“取用—制造—丢弃”的线性模式，展馆的建造在原材料使用上减少了近2.4吨。佩森宁说：“两年来，数十万游客来这里参观，或参加定期举办的有关绿色生活的讲座，我们希望以这栋循环建筑为载体，向更多人传递循环经济的理念。”

“材料护照”——

为建材循环利用提供信息依据

有统计显示，荷兰每年产生2300万吨建筑垃圾，回收率达97%，但大部分被处理为碎石用于道路建设。为了实现更高水平的回收利用，荷兰建筑业采取了对现有建筑中的材料进行数字化分类的方法。

“地球是一个封闭的系统，不应有任何浪费。垃圾只是没有身份的原材料，如果我们追踪建筑每个组成部分的来源和性能，给它们一个身份标识，就可以减少浪费。”荷兰建筑师托马斯·劳提出将建筑视为素材库的想法，为每一块建筑材料标号立档，方便其为下一栋建筑所利用，这便是“材料护照”。

“材料护照”为循环利用提供了信息依据，它记录了每一块建材的尺寸、年份、用途、价格、来源等，只有充分了解它们，才能在下一次使用时制定更好的设计方案。托马斯·劳建立的公共在线档案库，目前已标记了超过250万平方米的建材，他还与阿姆斯特丹市政府合作，为城市中每一座公共建筑建档。据英国《卫报》报道，对于已经为建筑注册“材料护照”的开发商，荷兰政府实施税收优惠政策，目前正在考虑将“材料护照”作为所有新项目的强制性要求。

“延长建筑的使用寿命也是减少资源消耗的有效方法。”“循环展馆”建造方荷兰银行建筑和房地产部门负责人佩得兰·范·海尔告诉记者，对于生产商和建造方来说，延长产品使用寿命尽管会使短期内收益减少，但从长期来看可以创造附加值。“我们并非总是选择最优惠的产品，而是采用生命周期成本核算法，选择高品质的产品，并借助物联网、大数据、人工智能等技术对建筑及设备进行维护、更新和翻修，以获得更长的使用时间，提高建筑的可持续性。”

“转型议程”——

力求打造完全循环的建筑行业

根据荷兰绿色建筑委员会公布的“循环建筑框架”，使用更少、更环保、可再生、可重复使用、无毒无害、可生物降解的原材料是判断循环建筑的指标。如今，在荷兰各地，从循环社区、循环公路、循环银行到循环净水厂、循环鸟类观测站等，展现着循环建筑的广泛应用场景。

与其拆除，不如翻修。荷兰能源公司安联集团的新办公楼保留了83%的原有建筑，原先的水泥、钢材、木料、沥青实现了回收利用。阿姆斯特丹“边缘奥林匹克”办公楼将上世纪80年代的邮局大楼进行翻新，原来的混凝土被磨碎处理形成新的混凝土，旧的天然石材被用作一楼的地板，天花板上的传感器只需轻按即可安装和拆卸，以便二次利用。

交通基础设施也可以实现循环利用。在连接荷兰坎彭市和德龙滕市的高速公路上，有一座循环高架桥，40个独立的混凝土块经过拆卸重组，不仅实现二次利用，还为高架桥增加了一条额外车道或新的出口。据当地媒体报道，普通高架桥的使用寿命为30至50年，而这些混凝土块可重复使用五六轮，相当于200年的使用寿命。

可循环的临时建筑既能解燃眉之急，也有助于减少短期需求造成的资源浪费。阿姆斯特丹地方法院预计用5年时间建成新大楼，在过渡期间投入使用了一座组装、可拆除的临时法院。临时法院大楼采取模块化设计，尽可能少地使用原材料，并开发了一套特殊的空心地板安装系统，以便对每块地板进行拆装，整个设计保证了时间、地点、功能的灵活性。

荷兰是世界上人口密度最高的国家之一，有限的空间和资源决定了其必须采用创新方式利用资源，走发展循环经济的道路。为此，荷兰政府推出“循环建筑经济转型议程”，要求2023年以后签订的建设项目必须达到100%的可循环性，为循环业务提供补贴；将循环建筑理念加入专业教学计划中，并开设相关专业培训。从房地产到道路、桥梁、堤坝、铁路、污水处理系统等基础设施建设，荷兰力求打造完全循环的建筑行业。

（本报阿姆斯特丹电）

《 人民日报 》（ 2020年04月24日 17 版）

(责编：岳弘彬)