非洲积极应对疫情挑战（国际视点）

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当前，新冠肺炎疫情在非洲正呈持续蔓延态势。面对挑战，非洲国家在国际社会的支持下，正采取前所未有的措施积极应对，加大疫情防控和核酸检测力度，同时努力保持经济社会秩序稳定。

根据非洲疾病预防控制中心最新发布的数据，截至当地时间4月23日17时，非洲地区累计报告新冠肺炎确诊病例超过2.6万例，死亡病例超过1200例。由于公共卫生条件相对薄弱，非洲各国加大力度积极抗疫，国际社会也不断强化对非支持，全力遏制疫情蔓延。

多国加大抗疫和检测力度

从确诊病例数来看，非洲地区疫情较为严重的国家是南非、埃及、阿尔及利亚和摩洛哥，这些国家确诊病例目前均超过3000例。令人担忧的是，疫情正从一些非洲国家的大城市向医疗基础设施更为薄弱的中小城市和农村等地区扩散。

目前，非洲各国普遍存在检测试剂盒紧缺、防护物资和隔离病房不足、医疗设施和医护人员不足等严峻挑战。世卫组织总干事谭德塞表示，由于检测试剂盒缺乏，非洲实际确诊数据很可能比报告的数据更高。联合国非洲经济委员会的报告称，未来几周非洲各国将进行更多测试，整个非洲大陆的病例数还可能激增。

检测是防疫的重要手段。据世卫组织非洲区域办事处介绍，在疫情暴发之初，非洲大陆只有南非和塞内加尔两国可以检测新冠病毒，现在有检测能力的国家已增加到47个。世卫组织正在与非洲各国政府合作，以提高各国在协调、监测、隔离、病例管理，接触者追踪，感染预防和控制，风险沟通和社区参与等各方面的能力。非洲疾病预防控制中心近日宣布，将在非洲大陆开展100万人次以上的新冠病毒检测。

多国纷纷加大检测力度。尼日利亚政府近日为7000多名医护人员提供了预防感染等方面的培训，向各州派遣防疫小组，同时大幅增加国内病毒检测实验室数量，目前检测能力提高到每天1500人次；津巴布韦正在扩大检测人群范围，计划将每天的检测人数增加至1000人次以上；南非的检测能力正不断增强，现在每天检测超过3000人次，重点覆盖城市的贫困居民区，并且开展逐户筛查，现已进行超过10万次筛查。

经济社会稳定措施相继出台

当前，多国为遏制疫情扩散采取的“封城”、宵禁、暂停国际航班等措施对地区经济产生了较大负面影响，低收入群体的生计受到严重威胁。国际货币基金组织（IMF）最新一期《撒哈拉以南非洲地区经济展望》报告预计，今年该地区经济将萎缩1.6%，这是该地区数十年来首次面临经济衰退困境。联合国非洲经济委员会预测，今年非洲将有近2700万人陷入极端贫困。

为缓解疫情对经济冲击，埃及、加纳、南非和肯尼亚等多国央行近期大幅降息。多国还推出了一揽子经济刺激措施，包括减税降费、建立专项信贷、下调部分贷款利率、延长还款期限和免除部分移动支付交易手续费等。非盟轮值主席国、南非总统拉马福萨任命工作组，积极展开活动，吸引境外援助和投资，协助非洲应对经济挑战。

拉马福萨4月21日表示，南非政府将推出总额达5000亿兰特（约合263亿美元）的社会救助与经济支持计划，帮助企业和民众在疫情期间渡过难关。政府已经向全国超过10万个家庭提供了食品包，还有更多家庭申请政府的救灾基金。南非政府还通过失业保险基金向无法上班的雇员提供基本的生活支援；津巴布韦政府3月底宣布，在未来3个月内，根据计划，将划拨超过6亿美元预算，以覆盖100万个贫困家庭；尼日尔计划拨款3000亿西非法郎（约合5亿美元）为受疫情影响的民众提供粮食支持；莫桑比克国家灾害管理研究所计划与联合国世界粮食计划署等机构合作，为50万困难群体提供粮食救助。

麦肯锡公司近日发布的报告称，非洲国家的公共财政收入与国内生产总值的平均比例仅为19%，偿还债务已经消耗22%的财政收入，面对疫情，各国政府实施经济刺激计划面临巨大制约，亟须得到国际社会的支持。

二十国集团近日宣布，将把全球最贫困国家偿还债务的时间延期一年。IMF非洲部门负责人阿贝贝·埃姆罗·塞拉西说，各方协调一致加强合作是应对疫情的关键，IMF正在与世界银行、世界卫生组织、非洲开发银行和非盟等紧密合作，以迅速有效应对危机。

国际社会不断扩大支持和援助

联合国秘书长古特雷斯日前表示，面对新冠肺炎疫情这一前所未有的挑战，国际社会能否与非洲一起动员起来，将是对全球团结最为重要的考验。“我们现在比以往任何时候都更需要携起手来应对这一全球威胁，不让任何人掉队。”

目前，大批非洲各国的医疗工作者在接受世卫组织针对疫情的在线课程培训。世卫组织还针对各国当地情况定制抗疫指南，努力向中低收入国家公平可靠地分配基本物资和设备。

埃塞俄比亚最近成为非洲防疫物资的集散中心。由联合国世界粮食计划署负责运营的亚的斯亚贝巴人道主义空中运输中心，4月14日迎来首架“团结航班”，100万件防疫物资已分批运送到其他非洲国家。18日下午，一批物资运抵莫桑比克马普托，航班搭载总计100万件口罩、手套、护目镜、防护服、体温计和呼吸机等物品。

联合国世界粮食计划署已派遣25名航空和物流人员进驻亚的斯亚贝巴博莱国际机场，24小时统筹管理物资的运输、储存和转送，下一步还将运送人道救援人员，并协助转移非洲国家的患者。联合国世界粮食计划署已准备好在世界各地建立人道主义物流中心，组成全球抗疫物资运输的大动脉。

中国向非盟和非洲国家提供了有力支持。4月20日下午，中国政府派遣的抗击新冠肺炎疫情医疗专家组赴非盟总部，与非洲疾控中心官员就非洲防疫抗疫情况进行交流，介绍中国疫情防控经验。中国政府派遣的两个抗疫医疗专家组16日分别抵达埃塞俄比亚和布基纳法索，投入疫情防控工作。马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会20日宣布和非盟合作，启动第三批非洲应急物资捐赠，支持非洲抗击疫情。

“世卫组织、联合国世界粮食计划署、马云基金会等是非盟的重要伙伴，非盟感谢他们为非洲抗击新冠肺炎疫情所做的努力。在全球医疗物资供不应求的关键时刻，他们为非洲带来了急需的医疗用品。”非盟委员会主席法基表示。

（本报约翰内斯堡4月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月24日 16 版）

(责编：岳弘彬)