工银泰国开展“春融行动”助力抗疫

人民网曼谷4月23日电（记者林芮）新冠疫情给泰国经济以及中泰企业造成严重冲击，工银泰国积极开展“春融行动”，在疫情期间累计新增投放贷款5.8亿美元，以实际行动帮助中泰企业渡过难关，促进中泰经贸畅通。

目前，工行在全球范围内开展“春融行动”，提供跨境结算、贸易融资等跨境金融服务，全力支持企业应对疫情冲击。工银泰国一方面通过制定系列帮扶措施，减轻企业的财务负担，另一方面提供多元化跨境服务，帮助企业客服疫情带来的困难和不确定性。

工银泰国在积极帮助泰国抗疫的同时，助力中国国内企业扩大出口。

在获悉某在泰中资企业紧急采购抗疫口罩的需求后，工银泰国通过境内机构多渠道帮助联络国内口罩生产厂家，成功采购13万只口罩并帮助协调物资进口通关等事宜，该物资在3月23日顺利运抵泰国。

作为曼谷唯一的人民币清算行，工银泰国帮助泰国卫生部委托进行医疗物资采购的泰国某重点进出口企业第一时间开立跨境人民币汇款结算账户，顺利汇出首笔16万只医用防护口罩的人民币款项。在了解获悉该企业后续采购计划后，向其推荐陕西和河南的医疗器械生产企业，分别成功中标40万只KN95口罩和60万只外科口罩的集采项目，合计人民币700余万元。目前，还在帮助该客户联系呼吸机、防护服等防疫物资采购需求。

工银泰国积极履行在泰中资企业的社会责任。

在国内暴发冠疫情时期，工银泰国在当地筹集了200万只医用橡胶手套发往湖北慈善总会；当泰国疫情暴发时，工银泰国为泰国交通部捐赠100套防护服，用以支持曼谷素万纳普机场的一线防护。

工银泰国还响应泰国银行业协会号召，与本地主流商业银行一起共同募集5000万泰铢（1泰铢约合0.2元人民币）捐给泰国政府，并参加了在泰国总理府举行的捐赠仪式。此外，工银泰国还分别在四川和湖南两地共计筹措18万只医用口罩捐赠给泰国医院及政府相关机构。

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