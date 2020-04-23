克里姆林宫称指控中国隐瞒新冠疫情是无根据的

人民网莫斯科4月23日电（记者张晓东）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫23日在回答记者有关美国密苏里州指控中国隐瞒新冠疫情的提问时表示，克里姆林宫没有见到任何能够证明这一指控的证据。

佩斯科夫强调，新冠病毒是全人类面临的共同挑战，也是全球经济与每个国家面临的挑战。

“普京总统深信，为了取得抗击疫情的共同胜利和使世界经济逐步摆脱危机必须共同的和有协调的努力。这这就是我们要与我们的中国伙伴全方位沟通的原因”，佩斯科夫最后补充到。

就在同一天，俄罗斯外交部外交规划司副司长巴维尔·科尼亚杰夫也表示，一些就新冠疫情对世卫组织与中国的指控是不正常的。“其中将似乎隐瞒与新冠疫情的一些事实、信息的罪名都安到了世卫组织或者中国头上。这种逻辑只能认为是有缺陷的。“

科尼亚杰夫认为，目前危机表明完善全球治理体系的极端必要性：现有的西方为中心的经济全球化是只确保一小部分国家少数阶层的富裕与繁荣，牺牲大多数国家的利益，它无法应对新冠全球大流行及其给世界经济和金融带来的严重后果。

据外媒报道，美国密苏里州周二宣布起诉中国，宣称中国的疫情应对使该州蒙受巨大经济损失。

华盛顿当地时间4月14日，美国总统特朗普在白宫记者会上宣布，美国将停止资助世界卫生组织。4月22日，世卫总干事谭德塞在新闻发布会上对此再次作出回应，希望美国重新考虑暂停资助世卫组织，这也是在保护美国自身安全。

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