伦敦金融城市长将连任 为历史上第二次

人民网伦敦4月23日电（记者 强薇）为了确保持续抗击新冠肺炎疫情并获得最终胜利，伦敦金融城政府第692任市长罗威（威廉·罗素）将连任金融城市长至2021年11月。他也是伦敦金融城历史上第二位获得连任的市长。

伦敦金融城公民选举制度可追溯到1215年约翰国王授予的城市自由《大宪章》。旧时金融城市长选举由25名男爵组成的委员会进行选举产生的，有史记载的第一位市长于1189年上任。

伦敦金融城市长的任期通常为一年，作为伦敦金融城的推广大使，市长每年带领由本土行业翘楚组成的商业代表团访问重要的海外市场，宣传和推广英国的金融及专业服务业。伦敦金融城市长还与英国其它城市保持紧密联系，在增加外来投资的基础上，推广伦敦成为本国企业出口产品和服务的首选。此外，伦敦金融城市长的职责还包括接待来自世界各地的政府代表、商界领袖和政策制定者。

罗威表示：“鉴于此次新冠疫情的特殊情况，伦敦金融城市长任期的延长能够保证当前有效防控疫情和之后经济复苏的稳定性和持续性。伦敦金融城政府已采取了相应的紧急措施，帮助和支持受此次疫情影响的企业、员工和个人。我们将持续关注并探讨进一步有效措施，重点关注金融科技和绿色金融等领域所带来的长期机遇与挑战，为我们最终的社会经济复苏打下基础。”

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