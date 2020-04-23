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世界读书日在法国：

隔离期间，阅读与面包一样重要

2020年04月23日17:27  来源：人民网-国际频道
 
图为巴黎居民区的一个公共图书箱。记者 何蒨摄
图为巴黎居民区的一个公共图书箱。记者 何蒨摄

人民网巴黎4月23日电（记者何蒨） 4月23日是世界读书日，也称“世界图书与版权日”，这一节日最初由国际出版商协会创立，现在由联合国教科文组织，目的是推动更多的人去阅读和写作。法国人对阅读的热爱家喻户晓，但由于新冠疫情蔓延，全法已于3月17日进入全民隔离，餐厅、咖啡、酒吧、商场等非必要营业场所全部关闭，书店也在必须关门的商业场所范畴内。很快，热爱读书的法国人就觉得哪里不对了，媒体中不断有人呼吁：读书是日常必需，应当让书店也可以在隔离期间开放，精神粮食和面包一样重要！

在世界读书日即将到来之前，法国文化部长弗朗克·里斯特（Franck Riester）4月16日在法国广播电台的采访中就曾强调：“书店是图书经济产业链的晴雨表。”不久，法国内政部长就确认隔离期间书店可以通过网上订购、实体店派送或顾客取书的形式恢复营业。这一举措立刻得到法国书商的一致好评，法国各地的书店因此可以允许顾客前来取书，而不会因此受到警察的罚款。

但是，隔离期间的措施还是要严格遵守的。因此，书店不能允许顾客进入，只允许进行无接触的图书交接。书店店员也可以按需要派送订单，将图书留在顾客家门口。一位巴黎18区的书店主表示：“开放书店的订书业务很快就受到顾客的好评，尤其在隔离期间，读者对阅读的需要很大。”

除了购买图书，“公共图书箱”最近两年也在法国流行起来。这是一种小型公共设施，类似一个迷你露天书柜，设立在住宅区中，读者可以把家中多余的图书放置其中，并从中选择自己感兴趣的图书带回家阅读，阅毕后再放回。这一概念最早流行于英国，2016年传到法国。我们可以在巴黎街头看到各式各样的公共图书箱，经常有读者带着自己的图书前来“交换”。

法国人热爱阅读的心态也体现在电视节目中。法国电视2台在隔离期间每天都在高峰时期播放由法国家喻户晓的“文学先生”弗朗索瓦·布斯内尔（Fran?ois Busnel）主持的《小书店》节目，每次节目仅一分半钟，用于介绍弗朗索瓦的心动书单。弗朗索瓦·布斯内尔是一名知名记者及文学评论家，也参与文学类电视及广播节目的制作。隔离前，他已经创立了著名的文学点评电视节目《大书店》，从2008年开始至今，每周三在法国5台播放，节目长达1个半小时，介绍法国文学界的最新出版物。

法国有很多独立书店，这些书店经济实力有限，没有足够人力维持隔离期间的送货服务，只能选择关门。另一部分独立书店则考虑通过电子图书的渠道继续营业，塞纳书店联盟就是这样一个集中了部分独立书店的行业协会。面对新冠疫情带来的经济影响，塞纳书店联盟推出了他们在2015年就建立的数字图书平台，并鼓励顾客在平台下载电子图书。

事实上，法国的免费图书下载资源也不少，隔离期间不少法国人都乐于享用这些不用花钱的学习资源，例如法国电视5台的电子书库、法国国家图书馆的电子图书资源、法国图书连锁网站FNAC、以及免费阅读下载网站Feedbook和Cultura等。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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