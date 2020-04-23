南非总统拉马福萨：团结一致的非洲能够战胜新冠肺炎疫情

人民网约翰内斯堡4月23日电 （王磊）当地时间4月22日，作为非盟轮值主席的南非总统拉马福萨在一次非洲各国元首和商界领袖参加的虚拟会议上呼吁非洲各国团结一致，战胜新冠肺炎疫情。

拉马福萨说，“只有非洲各国采取团结一致的应对措施，才有可能控制新冠肺炎疫情”，他说，“非洲大陆的私营部门对于抗击新冠肺炎疫情、促进大陆合作以管理该疫情的经济影响也起到重要作用。结合现有资源，我们可以实施筛选、测试和接触者追踪计划，这些措施能有效的限制病毒传播。”

他说，企业可以将制造业基础设施改造为生产基本医疗产品，并在食品和药品等重要基本产品的合理供应方面进行合作。拉马福萨强调，非盟对非洲大陆新冠肺炎疫情的应对将坚持泛非统一、团结协调的基本原则。

据悉，在最近一次国家元首和政府首脑会议主席团会议上，各国领导人都承认新冠肺炎疫情是一场前所未有的公共卫生灾难，需要采取紧急行动以遏制非洲大陆的病毒浪潮。拉马福萨说：“整个非洲大陆都要团结一致、全面协调，非盟、区域经济共同体和所有卫生机构都要发挥重要作用以遏制病毒的传播。”

会议上，各国领导人认识到非洲疾病预防控制中心在防治传染病，特别是防治新冠肺炎疫情方面起到的关键作用。主席团同意设立非洲新冠肺炎基金，主席团成员国向该基金捐款1250万美元作为种子基金，并呼吁所有非盟成员国、国际社会和慈善实体向该基金捐款。

拉马福萨还表示，各国一致认为二十国集团(G20)需要为非洲提供全面刺激方案，其中包括延期支付和立即暂停支付非洲公共和私营外债的利息，以便为防控疫情各项措施创造财政空间。 “抗击疫情需要大量医疗用品和设备，我们呼吁国际合作和支持，同时增加非洲大陆的本地生产。”拉马福萨总统表示近几周已致函多位其他国家领导人，呼吁各国提供支持非洲抗击新冠肺炎疫情的国际援助。目前各方反应积极并纷纷做出承诺，将提供债务减免以及医疗用品援助等。

为了动员国际社会支持非洲遏制新冠肺炎疫情，拉马福萨还任命了多位非洲联盟特使。特使的主要任务是向二十国集团国家、国际组织（包括联合国及其各机构）、国际捐助界以及非洲和国际工商界争取对非洲大陆的财政支持。拉马福萨还鼓励世界银行、国际货币基金组织、非洲开发银行和其他区域机构利用一切现有手段帮助非洲抗击疫情。

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