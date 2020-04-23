世界读书日之际 澳大利亚掀起线上读书活动热潮

人民网悉尼4月23日电 受疫情影响，目前澳大利亚人大多居家办公或上网课。4月23日是世界读书日，为了迎接2020年这个特别的节日，澳大利亚举办了各式各样的居家读书活动。

作为澳大利亚最古老的图书馆之一，新南威尔士州立图书馆23日推出了一系列线上直播，面向大众展示馆内珍贵的文学作品，与读书爱好者分享阅读和对文学的热爱。

其中，为更好适应儿童读者需要、更充分利用馆藏资源推出的《儿童图书馆的故事时光》线上读书活动，免费向3至6岁的儿童开放，带领孩子们探索儿童图书馆书架，挑选出最好的书籍来庆祝世界读书日。

《成年人的故事时间》读书活动则邀请澳大利亚获奖作家特伦特·道尔顿在自己的休息室内朗读文学作品，和广大读者一起享受一段奇特且珍贵的在线故事时光。此外，活动策展人威尔和米格尔还将展示馆内最珍贵的文学作品收藏，包括1623年出版的莎士比亚剧本合集《第一对开本》等。

不少作家和明星也在社交媒体上推荐精彩读物，在线庆祝这一节日。澳大利亚著名科普作家克里斯·费里专门为中国小朋友制作推送阅读的视频，进行读书推荐。

克里斯·费里是一名量子物理学家和数学家，四个孩子的爸爸，著有《宝宝的量子物理学》、《红袋鼠物理千千问》等近百本科普读物。所写书籍曾受到脸书创始人扎克伯格夫妇的推荐。此次读书活动克里斯将和孩子们分享五本自己创作的科学书和两本儿童读物。他建议小朋友在家期间多读科学丛书，学好科学知识，将来建设更加美好的地球。（实习生 沈诺）

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