俄罗斯科学家批驳新冠病毒“人为说”

人民网莫斯科4月23日电（记者张晓东）22日，俄罗斯科学院院士免疫学家瓦列里·切列什涅夫在欧亚人类研究所视频会议上表示，他对有人认为新型冠状病毒是人为造成的说法持怀疑态度。

早前因发现艾滋病毒而2008年诺贝尔医学奖得主、法国教授蒙塔尼耶在一次采访时称，他认为新冠病毒是在实验室人工制造而成的，包含HIV病毒基因片段。切列什涅夫就此提醒到，当初发现艾滋病毒时也有许多关于其是人为造成的争论。因为当时很难相信在自然界产生的病毒能够通过血液与亲密接触途径传染，但是在科学家成功地追踪了其传染路径后，科学界就再无存疑了。

院士认为，谈到新冠病毒的人为说，就必须要对这种能导致全球大流行的病毒却能存在于蝙蝠身体的现象给出合理解释。

他指出，在开发大自然时，需要了解到，有成千上万的病毒仍是科学界未知的，其中有一些可能会对人类造成严重伤害，因此在与大自然接触时要慎之又慎，要考虑生态影响。

切列什涅夫说，冠状病毒家庭中有49种不同的病毒，其共分为四组，其中两组是对人类有害的，另外两组对动物有害。过去20年中，人类已遭到了两次冠状病毒家庭成员的袭击，2002-2003年的SARS和2015年暴发于中东的MERS。“这次新冠病毒出现，说明可能类似疫情暴发周期的间隔会减小，人类将更频繁地面对类似流行病的侵袭。”他如是强调到。

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