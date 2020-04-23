流离失所的儿童比以往任何时候都更需要支持

在约旦的一名4岁的叙利亚难民儿童。他的妈妈正在由联合国难民署支持的社区中心学习烹饪课程。UNHCR/Lilly Carlisle供图

人民网北京4月22日电 日前，联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔和联合国难民事务高级专员菲利普·格兰迪发表联合声明，内容如下：

世界各地有数百万儿童因冲突、暴力和其它形式的伤害而被迫离开家园、跨越边境，其中包括1270万难民和110万寻求庇护者。

随着新冠肺炎疫情的迅速蔓延，难民儿童的需求变得更加迫切。满足这些需求是保障他们当下福祉和未来潜力的关键。

流离失所的儿童是最难以获得预防服务、检测、治疗及其他最基本支持的人群。此外，疫情及其防控措施可能会对他们的生命安全和受教育状况产生负面影响。

对世界各地许多流离失所的儿童来说，上学已经成为每天的挑战或者不可能完成的任务。全球达到学龄的难民儿童入学率不到一半，而就读中学的比例只有四分之一。现在，更多流离失所的儿童可能长时间失学，有些可能永远也无法重返校园。

在某些情况下，由于学校关闭，孩子们没有饭吃，也没有干净的水喝。随着面临的困难越来越多，儿童遭受忽视、虐待、性别暴力和童婚的比例可能会增加。随着新冠病毒跨国界传播并造成恐慌，人们遭受歧视和偏见的风险也会越来越大。

在全球范围内，我们在为难民儿童提供保护、医疗和教育方面取得了来之不易的成果。然而，这场疫情有可能使这些成果付诸东流。

我们不能让这种情况发生。疫情的应对措施必须包括做出保护被迫流离失所的儿童以及保障其福祉的明确承诺。

作为联合国难民署和联合国儿童基金会，我们承诺在这场危机期间和以后为难民儿童、他们的家庭和社区以及接收他们的社区做更多、更好的事情。

这一承诺符合我们新的行动计划——“联合行动蓝图”。该计划由我们两个组织于2020年1月发起，旨在扩大难民儿童在第一批重点国家获得保护、教育、水资源和卫生服务的机会。

我们承诺共同努力，使获得教育机会的难民儿童和回到祖国的难民儿童人数增加一倍；确保他们能够获得清洁、可持续和无害的水资源和卫生服务；解决儿童保护问题，确保提供高质量、儿童友好的应对服务；并找到并解决他们融入国家系统的障碍，从而改善难民儿童及其家庭的生活质量。

联合国难民署和儿童基金会在全世界40多个国家开展合作，我们正在共同努力，以实现根据《难民问题全球契约》为儿童做出的承诺。我们将继续在新冠肺炎疫情期间和以后为所有难民儿童提供尽可能最好的支持，我们敦促各国政府和国际社会同我们一起做出这些努力。

与全球所有的儿童一样，难民儿童也应该获得公平的生活机会，并充分实现他们的权利。尽管他们的生活被暴力、流离失所和现在的疫情所破坏，但如果他们能够平等地获得他们所需要的支持和服务，他们未来获得有尊严生活的机会便会增加。

(责编：刘洁妍、燕勐)