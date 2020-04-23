墨西哥华侨华人向当地捐赠防疫物资

人民网墨西哥城4月22日电 （记者 刘旭霞）近日，墨西哥各州市华侨华人主动向当地捐献防疫物资，受到墨西哥各界的关注和致谢。墨西哥民众纷纷表示，关键时刻的中国行动，为墨西哥抗击疫情注入强大信心。

4月20日，“同舟抗疫中墨情”小组在墨西哥外交部举行口罩捐赠仪式。

在墨西哥城，由在墨华侨华人组成的 “同舟抗疫中墨情”小组向墨西哥外交部捐赠1.5万个口罩，其中一部分交由外交部自用，剩余部分将由外交部捐赠给墨西哥国家社保局基金会，并由该基金会分发给墨西哥民众。该小组还向墨西哥参议院捐赠5万只口罩，墨西哥参议员何塞·塞斯佩德斯代表参议院接受了这批物资。

捐赠小组在墨西哥红十字会帮助下，共捐出55万只口罩，其中27万只捐赠给墨西哥红十字会，其余口罩将陆续捐赠给墨西哥其他机构。墨西哥中华企业协会主席金加池介绍，为了帮助墨西哥民众渡过难关，来自518名爱心人士捐赠超过500万比索。

4月20日，“同舟抗疫中墨情”小组在墨西哥参议院举行医疗物资捐赠仪式。

在墨西哥东南部的尤卡坦州，墨西哥尤卡坦半岛华侨华人联合会分批分次向尤卡坦州和梅里达市政府捐助口罩等防疫物资，帮助缓解当地防疫物资匮乏的现状。

尤卡坦州政府国际事务总协调员阿利雅内·莫拉雷斯和尤卡坦州政府公共慈善与遗产管理局局长萨西尔·门得斯代表尤卡坦州长毛里西奥·比拉接收一次性医用口罩2万个。此后，梅里达市警察局局长马里奥·罗梅罗代表梅里达市长雷南·巴雷拉接收一次性医用口罩2万个。

梅里达市斯昆亚村的居民阿迪·梅娜接到防疫物资时表示，“由衷感谢，我们现在确实很难去梅里达市购买到口罩。”

4月15日，在墨西哥梅里达市斯昆亚村，墨西哥尤卡坦半岛华侨华人联合会向当地转交捐赠物资。

“华联会本着‘一方有难，八方支援’的精神，通过墨西哥尤卡坦州政府、梅里达市政府捐赠这批口罩，为当地疫情防控及复工复产出一份力。”墨西哥尤卡坦半岛华侨华人联合会会长白义先生表示。

梅里达市社会发展局局长马丁内斯·塞梅瑞纳说，“梅里达市和中国成都、南昌、江门和上饶四个城市缔结了友好城市。中国行动为梅里达最脆弱的社区提供支援，表现了多年来两国结下的坚实友谊。”

墨西哥外交部副部长玛莎·德尔加多对中国所给予的巨大支持表示感谢。“墨中两国自建交以来，一直维护着稳定的良好关系，经历疫情考验后，两国关系将更加稳固。”德尔加多表示，传统中药对新冠肺炎具有良好治疗效果，希望引进中药帮助墨西哥人民抗疫。

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