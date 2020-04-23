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中方呼吁国际合作应对冲突地区粮食危机

2020年04月23日10:24  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国4月21日电 （记者李晓宏）联合国安理会21日举办由多米尼加倡议召开的“冲突饥饿中保护平民问题”视频公开会，中国常驻联合国代表张军在发言中表示，国际社会应敦促冲突地区积极响应秘书长发出的全球停火呼吁，大力加强国际合作，尽快解除单边制裁，减少关税壁垒，应对新冠肺炎疫情和沙漠蝗虫灾情对全球粮食安全带来的风险。

张军指出，当前，新冠肺炎疫情全球蔓延、沙漠蝗虫灾情在非洲、亚洲地区肆虐，加剧全球粮食安全风险，尤会给遭受战争与武装冲突地区的平民带来人道危机。

他表示，应对冲突饥饿中保护平民问题，要重视预防与解决冲突，促进对话解决热点问题。冲突各方应停止敌对行动，确保人道准入，包括确保粮食供应。国际社会应高度重视非洲问题，支持非盟等区域组织斡旋调解努力。

他说，解决冲突饥饿中保护平民问题，应推进包容、普惠、平衡发展，始终将发展问题置于重要位置。国际社会要重视冲突地区的重建，加大投入，同步推进政治与经济进程、维和与建和进程，从根本上解决粮食危机和人道危机。

他建议，大力加强国际合作，为促进全球粮食安全创造良好条件。国际社会应共同采取紧急行动，保证全球粮食供应链通畅，共同维护粮食供应和价格稳定。要支持粮农组织、粮食计划署等机构发挥独特协调作用，积极向有关国家提供人道援助，防止出现大规模饥荒。要尽快解除单边制裁，稳定产业链供应链，减少关税壁垒，畅通贸易，保障全球粮食供应不中断。人道救援行动应遵循《联合国宪章》宗旨和原则及联合国人道救援指导原则，尊重当事国主权。

张军表示，中方愿同各方加强合作，共同维护全球粮食安全。新冠肺炎疫情和亚非蝗灾发生后，中国积极支持有关国家抗击疫情，积极响应粮农组织倡议，回应相关国家诉求，派出蝗灾防治工作组赴受灾国协助开展工作，分享有益经验，取得积极效果。

(责编：徐祥丽、燕勐)
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