驻尼日利亚使领馆举办在尼侨胞疫情防控视频会议（驻尼日利亚使馆供图）

人民网阿布贾4月22日电（记者 姜宣） 22日，驻尼日利亚使馆、驻拉各斯总领馆共同举办在尼侨胞新冠肺炎疫情防控工作视频会议，驻尼日利亚大使周平剑和驻拉各斯总领事储茂明出席并同侨胞在线交流。18家侨团负责人参会，华助中心、侨联总会、产能协进会、商贸协会、妇女联合会、粤港澳同乡会、江西商会、台州籍安全联络处、奥尼查爱心基金会等就防疫工作作交流发言。

储茂明表示，特别感谢在尼侨胞主动组织起来支持“第二故乡”抗疫战场，向拉各斯、奥贡等州捐赠额温枪、防护服、呼吸机、口罩及善款超过2亿奈拉，展现了负责任大国侨民良好形象。在尼侨团充分发挥自身优势，通过推特、脸书和Whatsapp等自媒体平台积极发声，及时向尼民众客观介绍了中国防疫抗疫的举措和成效，有的通过创作歌曲、小程序等有力回击了部分政客、媒体借疫情进行政治操弄及辱华言行。下一阶段，还须高度警惕，不松懈，不麻痹，一手抓防疫，一手抓安保，做好打复杂战、持久战的准备。

尼华侨华人联合总会秘书长薛晓明说，爱国不分先后，老侨胞将用经验与新侨胞加强沟通，特别是增加抗疫信心，稳住人心，避免恐慌。

尼中国商贸企业协会会长倪孟晓表示，尊重他人就是尊重自己，回馈当地从平时做起，持之以恒，让当地人明白中国人来不仅是做生意，更是在帮助他们发展。

周平剑表示，疫情发生以来，广大旅尼侨胞踊跃捐款捐物，全力支持国内抗疫，展现出强烈的家国情怀和拳拳爱心，令人感动和敬佩。目前尼防疫形势严峻，侨胞们立足当地，同尼人民共克时艰，用实际行动践行正确义利观和真实亲诚理念，是中尼共建人类命运共同体的生动写照，大家不愧为中国在尼的友好使者。相信在大家共同努力下，尼日利亚终将战胜疫情，两国关系更好，民众感情更亲，合作机会更多。驻尼使领馆将同侨胞们保持密切沟通联系，全力以赴，竭诚做好服务保障工作。

此外，驻尼使馆刘永选国防武官就近期安全形势和应对措施发言，中国铁建赴尼防疫工作组专家介绍了防疫经验并解答侨胞提问。

(责编：徐祥丽、燕勐)