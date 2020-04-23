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病毒必将被击败，胜利属于我们

——元首引领下的中俄战“疫”

欧诣

2020年04月23日09:24  来源：人民网-国际频道
 

4月16日，习近平主席应约同俄罗斯总统普京通电话，就当前全球新冠肺炎疫情、两国抗疫形势及下阶段合作深入交换意见。这是两国元首一个月来的第二次通话，如此密集的交流充分体现了习近平主席同普京总统深厚的个人友谊，以及两国携手抗疫、共克时艰的坚定信心。

从深冬到初春，中国走过了4个月艰苦卓绝的抗疫之路，新增确诊人数从一开始的不断增长，到迎来拐点、趋于平缓，再到下降直至基本实现零增长。简单的曲线图背后是无数人在党和政府科学统筹下，夜以继日地辛勤付出。

就在中国为了抗击新冠肺炎疫情付出巨大努力和牺牲的时候，个别国家先是隔岸观火、幸灾乐祸，后又摇身一变，极力批评抹黑中国的抗疫政策，试图把自身防疫不力的责任“甩锅”中国。同时，美媒大肆炮制俄罗斯领导人指使散布假消息，指责俄长期支持抹黑美国医疗体系的行动，威胁美国内公共卫生安全。

中俄两国不仅要联手应对前所未有的冠状病毒，还要共同防范更加危险的“政治病毒”。在疫情发生的第一时间，俄罗斯便向中国伸出了援助之手：2月1日，俄罗斯SPB电视台捐赠的5万只口罩率先运抵成都；6日，俄罗斯防疫专家代表团抵京。该专家团是中国抗击疫情以来，首个来华开展疫情防治工作的外国专家团；9日，载有23吨医疗物资的俄紧急情况部专机飞抵武汉。因为不加宣传、放下就走，中国民众笑称，这是俄式“铁憨憨”硬核援助。

同时，俄罗斯政府、民间等各界人士也纷纷表态，声援中国抗疫斗争。1月31日，俄总统普京向习近平主席致慰问电，对中国遭受疫情苦难的家庭表示诚挚慰问，称中国领导人采取了果断措施，相信疫情扩散势将得到遏制；俄外长拉夫罗夫公开表示支持中国抗疫斗争，反对某些国家试图抹黑、诋毁中国防疫工作的险恶用心；俄驻华大使杰尼索夫多次发布中文视频，表示没有一个冬天不会过去，没有一个春天不会来临，中俄两国将再次像二战期间一样并肩作战，抗击共同的敌人；俄总统新闻秘书佩斯科夫、俄外交部新闻发言人扎哈罗娃以及俄智库、学界友好人士均积极发声支持中国抗疫工作。锦上添花固然美丽，雪中送炭更加可贵。这份情谊，中国人民永远铭记在心。

“投我以木桃，报之以琼瑶”。当中国境内的疫情得到有效控制，而包括俄罗斯在内的境外疫情形势急转直下时，中国政府和人民毅然决定驰援俄罗斯，回馈当日雪中送炭的情谊：3月24日傍晚，一架货机从杭州萧山机场起飞，将阿里巴巴基金会捐赠的医疗物资运往俄罗斯；4月2日，首批25.5吨中国政府援俄医疗物资运抵莫斯科；4月11日，中国政府医疗专家组搭乘满载医疗物资的货机抵达莫斯科，同俄方医疗专家分享诊疗经验；此外，第一阶段俄罗斯向中国采购的口罩、防护服、护目镜等医疗物资均已抵俄，剩余采购物资也在紧张筹备中，即将发送。

疫情期间，中俄两国元首就合作抗疫多次交流沟通，探讨了在常态化疫情防控中采取灵活多样的新合作方式，推动双边经济合作发展。在两国领导人的战略引领下，中俄在疫情防控、诊断治疗、疫苗研发等领域开展了全面深入的合作，一季度双边贸易额逆势增长，达254亿美元，同比增长3.4%，体现了中俄经贸合作的巨大潜力和韧性。

中俄两国分别作为人口数量最多和领土面积最大的国家，受疫情影响不可谓不大，防疫任务不可谓不重。同时，作为毗邻而居的两个好伙伴，面对疫情更要通力合作，携手并肩，防止某些国家将疫情政治化、病毒标签化的图谋，共同抗击这场全人类的灾难。

中俄两国守望相助、山水相连，双方民众心心相通、情暖人间。这场疫情只会将中俄两国拉的更近，让两国的战略合作变得更加扎实。就像习近平主席在同普京总统通话时所说的那样：“相信经过疫情考验，中俄战略协作将更加坚韧强大，两国人民友谊必将历久弥坚。”

(责编：徐祥丽、燕勐)
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