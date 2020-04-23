美国政客们，多干点实事吧！(望海楼)

近段时间，西方一些政客面对本国疫情蔓延，不是全力抗疫，而是搜肠刮肚编造出种种凭空指责中国的奇谈怪论，妄图“甩锅”以转移其国内民众注意力。更有美国高官大放厥词，声称新冠病毒源于“武汉实验室泄露”。

这样的无稽之谈，本不值得一驳。但西方有些人却拿它当成“令箭”，企图上升为政治议题，那咱就要较个真了。

首先，无视事实。病毒来自哪里，是个专业问题，应该听专业人士的。然而，迄今为止“武汉实验室泄露论”只有若干西方政客和一些人在叫嚣，没有专业研究和证据支持。相反，不少西方科学家拿出了多项研究结果证明新冠病毒不可能出自人工合成。世界卫生组织当地时间4月21日表示，所有现有证据表明，新型冠状病毒是来源于动物，并不是在实验室中被创造出来。就连美国国家卫生院过敏与传染病研究所所长安东尼·福奇也公开表示，“该病毒的基因证明它是从动物传染给人的，而非来自实验室的人工改造”。

其次，不合逻辑。如果病毒可以来自实验室泄露，那么它就有可能来自任何地方的实验室，包括美国的实验室。美国一些政客，眼睛只盯中国，却对本国也有同样“具备条件”的实验室视而不见，逻辑何在？有人拿武汉较早发生疫情说事，然而专业人士早有共识：疫情较早暴发地并不意味着是病毒源头，更无法推断该地实验室是源头。另外，如果某地疫情集中，就说当地实验室可能是病毒源头，那么位于当前全球疫情“震中”的某国东北部某实验室是否更有可能性？

第三，害人误己。光凭嗓门大，假的能喊成真的吗？大肆宣称病毒源自武汉实验室，就能把证据变出来？本就是凭空臆造的故事，讲得不少，却一直空口无凭，不但无法使人相信，反而会由于破绽百出使自身丧失信誉。无端猜测、频频“甩锅”，与当前国际抗疫合作背道而驰，也不利于其国内疫情防控。

“武汉实验室泄露论”这样的“三无”谬论并非个案，实际上近期西方炮制的“中国隐瞒论”“中国赔偿论”“劣品出口论”等种种歪理邪说，无不具有上述三个特征。需要看到，在接连抛出“甩锅中国”的歪论背后，是美国和某些西方国家对自身抗疫不力导致国家信用丧失的深刻焦虑。

美国经济对国家信用的支撑力正在下降。这时，如果继续毫无根据地“甩锅”，必将损害国家诚信。奉劝某些美国政客把心思和精力多放在抗击疫情和维护美国人民生命安全及身体健康上，而不是一门心思想着如何去转移视线、推卸责任。

在本应该团结抗疫的紧要关头，罔顾事实、诋毁抹黑中方的行径不得人心，不干实事、大搞政治操弄的作派无益于控制美国国内疫情。在大灾大难面前，自私、仇恨、攻讦从来不是正确的选择，良知、互助、感恩才是强大的力量。

（作者为中国人民大学重阳金融研究院助理院长）

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