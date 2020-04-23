【网连世界】在群体免疫的瑞典，华人成防疫“专家” 中药显“身手”

截至2020年4月22日，瑞典累计报告新冠肺炎确诊病例16092例，死亡1939例。

与大多数欧盟国家不同，瑞典除了建议民众尽量居家，保持社交距离外，仍然没有实行更严格的强制社会隔离令，不少媒体称：瑞典在疫情防控上“特立独行”。这意味着几乎没有禁令，而是希望民众自己承担责任。

英国《卫报》写道，数学家马库斯·尼尔森（Marcus Nilsson）最近警告说，瑞典政府“正与人民玩俄罗斯轮盘赌”。

然而，瑞典的很多民众，包括大部分医护人员仍然信任政府和公卫专家。日前，瑞典前国家流行病学家、前公共卫生局专家Johan Giesecke在接受《每日工业报》采访时依然表示“所有其他国家都做错了”。他表示，估计已有50-60万斯德哥尔摩人感染，但其中99%的人只是轻症，甚至不知道被感染。

这是否意味着瑞典的群体免疫已初见成效，还是它仍是“一场未见终点的豪赌”？在瑞典的华侨华人怎么样了？记者采访了旅瑞侨领和留学生，了解他们是如何齐心合力，共同防疫的。

王泽丰 瑞典同仁堂医师

成功治愈瑞典“新冠”确诊病例

4月6日，我们回访一位新冠病患。她高兴地告诉我们，现在已经痊愈并上班，一切恢复正常，她非常感谢瑞典同仁堂医生帮了她大忙。

3月20日，我们接诊一预约女性患者，自诉发烧一周，全身痛，乏力，头痛，不咳，讲话稍嘶哑，眠欠。我们给予她针灸并开了中草药。4天后，她来电话告诉我们说，因为担心患“新冠”，于是，联系了当地医院，到医院很快就被确诊，但医院并未收治，要病人自己在家隔离。她讲话时明显气不足，且自述昨晚睡觉出一点汗，希望可以在同仁堂继续治疗。在喝了新开的三付药以后，就未再发热，感觉像好人一样。在自我隔离两周后，已经正常上班。在回访中，她非常感谢瑞典同仁堂医生给她帮了大忙，她说，这些日子也很担心是否感染了我们。

我们很欣慰，但是也很担心。谁也不确定我们自己是否被传染，也不确定是否还传染了其他人。我们立即采取紧急措施。好在，虽然医生、经理和患者有近距离接触，但均未感染。如今，事情已经过去一个月了，回忆起当时的整个过程，我和杜经理都感觉像惊险的文学作品一样。

瑞典同仁堂治愈一例“新冠”，值得高兴。疫情期间，同仁堂还接待，包括在网络问诊了很多疑似病患。虽然他们没有西医的诊断，但实际上的中医治疗与上面的确诊病例都是一样的思路。对症开方用药，中医在任何时候治病都是在尽自己的本职。从陆续反馈的信息看，效果不错。这给疫情笼罩下的人们一个很重要的信息：中医可以成为海外华人精神和实质上的依靠。北京同仁堂在海外、在当今，一样传承着传统中医药的优秀品质。

王红 瑞京中文学校校长

老师们成了”网红主播” 用绘本和学生分享防疫措施

我们学校早在2月份就开始了网课教学。学校组织了在线培训活动，让老师熟悉操作方式，讨论了网络管理的一些难点，比如如何提高小班学生注意力，怎样互动、回答问题，以及在线批改等等。老师们在ROOM软件视频中添加幸运转盘、动物九宫格、打地鼠等互动游戏，小班老师们都变成了“网红主播”。在家长的协助下，学生们得到了非凡的学习体验。每位老师针对每班学生的情况对网课提前做了精心安排，务求在授课中达到面对面授课相似的效果。

我们还以介绍绘本的形式，向学习中文的学生传达各种针对性的防疫措施。比如普通人可以安之若素地待在家里，被感染的病人还有被救治的希望，所有人都期待着这场战役快点结束，是因为有医护人员在前线奋斗，而他们也有自己的家人。这些事实和故事可以触及到我们内心最柔软的部分，让孩子们知道这个世界上虽然有病毒，但我们有勇气、团结和爱来打败它！

疫情时期，我们还得到了中国驻瑞典大使馆提供的口罩等防疫物资。我相信，我们师生齐心，无惧艰难，疫情将会过去，瑞典将恢复繁荣。

宗金波 《北欧华人报》主编 瑞典中医师

帮助瑞典华人防疫是应尽的责任

2月中旬，一批从意大利归来的游客把新冠病毒输入瑞典，每天新增病例和死亡人数明显增加。瑞典人对疫情没有防控意识（至今没有人戴口罩），瑞典政府提出不检测、不隔离，只抢救危重病人的政策，疑似病人自己在家观察，等待全民自身产生抗体。如此造成疫情大范围流行。

作为一名有40多年中医临床、教学、中医药研究经验的中医工作者，我首先想到的是分析疫情的发病原因和传播途径，如何应用中医药防控等。我查看了库房，里面还有一批自己精心研制，在瑞典应用了十几年的中药“茶”。每当感冒和疫情出现时，它们都能发挥极大的作用，是瑞典病人信得过的中草药。考虑到自己没有能力和条件用中药帮助全瑞典人，而帮助瑞典华人是应尽的责任，我决定用它们帮助华人。以家庭为单位，华人可以到我这里免费领取“免煎”中药。保守地讲，这些中药以预防为主，但实际有一定的治疗作用。

中药茶在瑞典免费发放了一个多月。在此期间，一对瑞典夫妇因同事患有新冠肺炎而被感染，两人同时高烧、咳嗽、咽痛、身痛，十分焦急。一位瑞典中国人帮他买了六合中药茶，两人同时服药，第二天，病情都得到缓解，又服用一天，2人烧退了，不咳嗽了，咽也不痛了。就是这样，一个月来，我们免费赠送了华人和华人侨团2万多袋中药茶。

陆超人 全瑞典学联副主席

我们的防疫知识和意识都是“专家级”的

在中国疫情刚暴发的时候，瑞典的华人华侨、学者学生就开始积极联系支援国内。但还没等大家总结募捐经验，新的考验来了。2月26日，瑞典确诊了第2例患者，自此瑞典疫情开始慢慢扩大。

虽然瑞典政府起初没有采取严苛的管控措施，但是瑞典的华人华侨、学者学生可早都经历过或了解过中国的情况。可以说，随便一个瑞典的中国人的防疫知识和意识都是“专家级”的。所以哪怕在2月底、3月初疫情还没有在瑞典出现端倪的时候，大家就已经很多人申请在家学习、在家工作。这次疫情还没有听说身边有中国留学生被确诊。这和教育处以及各校学联频繁的防疫宣传分不开。教育处不断和各学联主席交流，让各校做好防疫宣传，建议瑞典高校要求从疫情严重区回来的学生在家隔离14天。在此期间，中国驻瑞典大使馆至少发出了10多篇关于防疫的公众号文章，让旅瑞的学生学者注意防护。

随着疫情的发展，远在国内的家人感到担心。我驻瑞使馆增加了3通热线，全天候回答中国家长的疑问和安抚他们焦虑的心情。全瑞典学联创建了统一的面向国内咨询的官方邮箱，由10位各高校主席每天轮流值班。同时，在驻瑞使馆教育处的努力下，从3月中旬开始，全瑞典学联开始向旗下21所地方学联组织分发口罩。

海内外的中华儿女团结一致，众志成城。斯德哥尔摩中国学生学者春节联欢会主创团队创作了MV《同温共暖向春天》，并于2020年3月10日在海内外正式发布。短短一天内，MV就收获了大约3000次的点击播放量，广受好评。这部凝聚了斯德哥尔摩中国学生学者及华侨华人拳拳赤子之心的作品，让很多海内外华人热血沸腾、感动落泪。

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