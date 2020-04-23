原标题：特朗普科莫在疫情期间首次面对面对话

美国总统唐纳德·特朗普和纽约州州长安德鲁·科莫21日下午暂时放下应对新冠疫情中的分歧，在白宫椭圆形办公室达成一致，今后几周在疫情最严重的纽约州把病毒检测量加倍。

美联社报道，21日是两人在疫情期间首次面对面对话。

特朗普说：“我们将合作，帮助他们（纽约州）获得追加检测……我们希望，在其他州也按这个模式操作。”

谈及这次会谈，科莫说：“会谈以一种非常公正和聪明的方式结束了反复互相指责攻讦。”

特朗普与科莫都成长于纽约皇后区，相隔不过几个街区，在应对疫情期间，既有在媒体上的隔空喊话和社交媒体“推特”上的互相讽刺，也有正面肯定和深夜电话商谈。

双方言辞与前几天大相径庭。之前特朗普呼吁科莫努力工作，获取纽约州所需的测试剂，科莫回应特朗普应关掉电视，回去工作，守护国民生命安全。

如今，科莫形容21日会面“有效、实用”。他告诉特朗普，迅速增加检测是在纽约州和其他州可以安全重启经济、帮助社区回归常态的至关重要“基准”。

在会谈前，科莫告诉媒体记者，特朗普有一句话没错，在病毒测试上“各州应起带头作用”，但联邦政府应该管理协调来自海外的供应品流动。“我想，以前我们已经通过很多种方式交谈过了。”

纽约州和其他州多次报告缺乏测试剂，但特朗普和白宫官员反复强调，各州有充足测试能力，需要加快动作重启经济。

特朗普21日说，纽约官员是“很好的合作伙伴”，“我们彼此非常理解”。科莫在会谈后接受采访时说，特朗普和他都爱表达自身感受，但这些与别人无关，“我们都有重要的任务去完成”。

美联社报道，科莫的助手说，科莫是故意采取胡萝卜加大棒的方式应对一名极其在意自己媒体形象和州长如何回应的总统。

有时，科莫也会公开感谢特朗普。相关视频片段就会被特朗普用来在白宫简报会上播放。

一些白宫顾问说，特朗普收看过几次科莫的简报会，当受到来自科莫的压力就会发怒，而看到科莫或其他州长称赞就会大喜。（庄北宁）（新华社专特稿）

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