原标题：特朗普要哈佛归还抗疫援助金

美国总统唐纳德·特朗普21日严词要求哈佛大学归还先前接收的数百万美元抗击新冠病毒疫情援助金，理由是这所名校享受“充足的捐赠”，没有资格接受政府援助。

哈佛回应说，打算保留所领援助款，全数资助“因疫情急需用钱的学生”。

【总统“催款” 哈佛“不还”】

特朗普当天在白宫疫情通报记者会上说：“哈佛，你把那笔钱还回来……如果不还，我们将采取其他措施。”

特朗普认为，哈佛所获捐赠“充足”，总额将近410亿美元，“不应当领取”抗疫援助金。

记者会结束后，哈佛在社交媒体“推特”回应称，国会上月通过2.2万亿美元财政刺激法案应对疫情，哈佛从其中的教育援助项目分配到8600万美元援助金，打算把这笔经费“全部用于资助学生，不会动用分毫支付机构开销”。

哈佛解释，“我方机构如果拿走援助小型企业的资金，那不妥当，就这一点特朗普总统说的对”，但哈佛所获援助金不属于小企业薪水保护计划范畴。

法新社报道，在2.2万亿美元财政刺激方案中，教育部将分得308亿美元援助款，用于支持因疫情而关闭的学校和大学。

【援助款发放争议多】

路透社报道，美国联邦政府财政刺激法案包括一笔用于帮扶小型企业的大额经费，发放过程饱受争议，因为根据媒体报道，一些较大型企业已经收到该项目支出的援助款，而不少因疫情受重创的小企业还在等待援助。

美国财政部长史蒂文·姆努钦21日说，将发布“非常明确的指南”，说明哪些公司有资格获得援助。

姆努钦说，财政刺激计划不是为了让大型企业借助小企业薪水保护计划获得贷款。这些企业先前如果因不了解情况而申请贷款，“归还贷款就没事，否则可能面临其他后果”。

大型连锁餐厅奶昔小屋汉堡店20日说，将归还从政府获得的小型企业贷款。路透社报道，这是美国第一家承诺归还援助款的大企业。（陈丹）（新华社专特稿）

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