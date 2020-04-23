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疫情好转 意大利拟5月解封部分限制

2020年04月23日08:30  来源：新华网
 
原标题：疫情好转 意大利拟5月解封部分限制

　　 　意大利总理朱塞佩·孔特21日说，政府打算5月4日起“解封”部分防疫限制措施，定于本周末之前发布方案。

　　意大利政府20日发布的数据显示，意大利现有新型冠状病毒感染者人数首次下降。

　　【部分解封】

　　孔特21日在社交媒体写道：“我有信心本周末之前向大家通报（解封）方案并解释方案细节。合理预期是5月4日开始实施。”

　　孔特说，那将是一份全国方案，兼顾各地区特殊性；方案将规定企业和商铺遵守必要防疫措施，同时考虑局部复工带来的人员流动和公共交通变化。

　　意大利3月中旬起规定民众非必要不得出门，关闭除食品店和药店以外所有商铺，3月下旬起关停政府认定的非必要生产活动。这些措施定于5月3日到期。

　　一些行业游说团体近期呼吁政府解封部分生产活动。

　　孔特说，解封方案基于科学数据和细致研究，“不为满足部分公众舆论或某些生产领域、个别企业或特定地区的诉求”。

　　他说，局部解封必然伴随感染率上升风险，政府必须做好准备，将上升趋势控制在最低水平。

　　北部地区是意大利疫情最严重地区，同时是意大利“经济引擎”。美联社报道，意大利北部地区部分企业最近几天获准复工，但到岗员工人数必须大幅减少。威尼托大区政府估计，这一大区40%的企业已获准按规定复工。

　　【积极趋势】

　　意大利目前是全球新冠死亡病例第二多的国家。截至20日，意大利累计确诊新冠病例18.1万余例，其中2.4万余例死亡、4.8万余例康复。

　　政府20日发布的数据显现两项积极趋势。一是意大利新冠确诊病例过去24小时增加2256例，为3月11日以来最低单日新增确诊病例数。

　　二是意大利现有新冠感染者人数首次下降，较前一天减少20人，至108237人。

　　现有10.8万余名感染者中，8万余人居家隔离，2.4万余人在医院接受普通治疗，2573人在重症监护室接受治疗。新冠重症监护病人数较前一天减少62人，继续下降。

　　意大利新冠病毒应急委员会专员多梅尼科·阿尔库里21日告诉媒体记者，意大利呼吸机数量首次多于新冠重症监护病人数。

　　他说，呼吸机不足时，“我们夜夜痛苦，必须决定把呼吸机送去哪些医院挽救生命”。“我一辈子都会记得，不希望任何人再经历（那样的抉择）。”（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、燕勐)
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