原标题：俄土伊外长举行视频会议讨论叙利亚问题

新华社莫斯科4月22日电（记者张骁）俄罗斯外交部网站22日发布公告说，俄罗斯外长拉夫罗夫、土耳其外长恰武什奥卢和伊朗外长扎里夫当天举行视频会议，详细讨论叙利亚局势发展。

三国外长在会议中重申遵守联合国安理会第2254号决议，无条件尊重叙利亚主权和领土完整。三国外长一致认为，叙利亚问题阿斯塔纳会谈机制在稳定叙利亚局势、帮助难民返回家园以及解决人道主义问题等方面发挥了主导作用，同时叙利亚伊德利卜省停火协议在促使冲突降级方面取得了重要成果。

三国外长表示愿继续在阿斯塔纳会谈机制下有效协调配合，以保证叙利亚稳定和安全，并呼吁国际组织在新冠疫情蔓延的背景下向叙平民提供人道主义援助。

叙利亚问题阿斯塔纳会谈由俄罗斯、土耳其、伊朗三国于2017年1月发起，主要目的是推动叙利亚境内政府军与反对派武装实现停火并合作打击叙境内恐怖组织，就叙利亚国内重大政治问题达成意向性共识，寻求叙利亚危机解决方案。

今年3月5日，俄罗斯总统普京与土耳其总统埃尔多安就叙利亚伊德利卜省停火问题达成协议。根据协议，从当地时间3月6日零时起，叙利亚伊德利卜省交战方结束战线上的所有军事行动；将横贯伊德利卜的战略要道M4公路的南北两侧各6公里范围内设为“安全走廊”；自3月15日起俄土双方沿公路进行联合巡逻。

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