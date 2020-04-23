原标题：特写：“非常感谢你们的工作”——吉尔吉斯斯坦卫生部长点赞中国赴吉联合工作组

新华社比什凯克4月22日电特写：“非常感谢你们的工作”——吉尔吉斯斯坦卫生部长点赞中国赴吉联合工作组

新华社记者关建武

“讲解非常专业、非常系统，非常感谢你们的工作。”吉尔吉斯斯坦卫生部长阿卜迪卡里莫夫22日在与中国赴吉联合工作组座谈时赞叹道。

22日，中国赴吉尔吉斯斯坦联合工作组在吉国立医学进修学院为吉卫生部门工作人员远程授课，讲解有关新冠肺炎的预防和治疗方法。阿卜迪卡里莫夫专门前来听课。授课结束后，阿卜迪卡里莫夫意犹未尽，邀请工作组座谈。

阿卜迪卡里莫夫说，工作组水平高、能力强，非常专业，“为吉尔吉斯斯坦带来实实在在的帮助”。

工作组领队海布努尔·玉山说，新冠疫情暴发以来，中国的官员、专业人员和民众通过电视、网络等方式学习，对新冠肺炎常识都有了基本了解。中国现在取得了疫情防控阶段性重要成果。在中国共产党的领导下，全国上下众志成城、团结一心，紧紧依靠人民群众，充分发动人民群众，提高自我服务、自我防护能力。

座谈期间，海布努尔·玉山向吉方重点介绍了中医药，尤其是连花清瘟等的治疗作用。

阿卜迪卡里莫夫不停地赞叹：“太棒了！您的讲解非常专业、非常系统，非常感谢你们的工作。”

中国赴吉联合工作组由10名成员组成，其中6人为医疗专家，分别来自新疆维吾尔自治区人民医院、新疆医科大学第一附属医院、新疆维吾尔自治区疾控中心和克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院，专业领域涵盖呼吸、重症、中医、护理、公共卫生等。

从交接捐赠抗疫物资，到访问吉国立医学进修学院并进行远程授课，在抵达吉首都比什凯克后的短短3天里，工作组的专业水准得到吉方的充分认可。

吉尔吉斯斯坦卫生部说：“中国专家与我们分享最好的治疗方法和经验，协助吉尔吉斯斯坦抗击疫情。”

(责编：刘洁妍、燕勐)