人民网旧金山4月22日电（记者邓圩）据美国有线电视新闻网报道，新的尸检结果显示，2月初和2月中旬，两名加州人死于冠状病毒，比此前已知的美国首例冠状病毒死亡时间早了三周。

CNN今天从卫生专家获悉，这些死亡病例是美国最早的两例新型冠状病毒感染病例，这一进展可能会改变人们对该病毒在美国传播多早的认识。

加州北部圣克拉拉县在4月21日周二的新闻发布会上表示，2月6日和17日发生了这两起新冠肺炎死亡事件。

而此前所知的美国首例冠状病毒死亡事件发生在2月29日的华盛顿州柯克兰。

圣塔克拉拉县首席医疗官萨拉科迪(Sara Cody)对《纽约时报》(New York Times)说，在加州的这两人没有已知的前往中国或其他任何可能接触到这种病毒的地方的旅行史。她告诉《纽约时报》，他们被认为是通过社区传播感染了病毒。

“这是一个非常重要的发现，”哈佛大学全球健康研究所(Harvard Global Health Institute)主任阿希什·k·贾(Ashish K. Jha)博士周三在CNN节目中说。

“有些人在2月6日死亡，他们可能在1月初到1月中旬感染了这种病毒。从你感染病毒并因此死亡至少需要两到三周的时间。”贾说，如果他们没有通过出国旅行感染冠状病毒，这也很重要。“这意味着社区传播早在1月中旬就开始了，如果不是更早的话。”

贾说:“我们现在真的需要回过头去，看看1月甚至12月以来的更多病例，并设法找出我们是什么时候在美国第一次真正遇到这种病毒的。”

美国圣克拉拉县于本周二称，该县的验尸官对2月6日和17日在家中去世的两名死者进行了尸检，并将样本送往美国疾病控制与预防中心。疾控中心证实检测呈阳性。

圣塔克拉拉县3月初的第三例死亡也被证实与病毒有关。

该县表示，在死亡发生时，对病毒的检测非常有限——通常只局限于有已知旅行史、因某些症状寻求治疗的人，而且只能通过CDC获得。

目前有关遇难者的更多细节没有提供。随着对该县更多死亡病例的调查，很可能会有更多病例与该病毒有关。

早前，圣塔克拉拉县2月底发现一名无旅行史患有者，经3月4日到13日对该地区226名患者抽样检测后证实出现社区传播，所检测的4家诊所新冠肺炎患者达到8%。

医学专家说:“这也意味着有更多的人有这种症状，可能是没有症状或有轻微的疾病，比我们以前想象的要多。”

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