美国总统特朗普签署限制移民行政令

人民网华盛顿4月22日电（记者张梦旭）美国总统特朗普22日晚在白宫宣布，他已经签署了一项行政令，暂停发放绿卡。特朗普说，这项行政令的目的是，在数千万美国人因新冠病毒危机而失去工作之际减少移民。行政令初始有效期为60天，可以“根据经济状况延长”。

该行政令也规定了一些豁免情况，包括医务人员、美国公民的配偶和子女，以及“某些其他外国人”。特朗普此前还指出，行政令也不适用于季节性的农场工人，他们仍可以申请季节性工人签证,这些人占了美国农业劳动力的十分之一。

特朗普说:“暂停移民，我们将帮助失业的美国人在美国重新开放时优先获得工作——这非常重要。被病毒感染而失业的美国人被从国外飞来的新移民劳工取代，这是错误和不公平的。我们必须首先照顾美国工人。” 特朗普还透露，他在对第二份更加严格的移民行政令进行评估，但拒绝透露更多细节。

据美国媒体报道, 该行政令不会影响已经居住在美国的移民或持临时工作签证(H-1B签证)或旅行签证前往美国的外国人。据知情人士透露，临时暂停移民的范围是特朗普政府内部21日辩论的主题。分歧集中在是否限制工作签证的发放上。包括高级顾问史蒂芬·米勒和国土安全部官员在内的移民政策强硬派曾说，这些签证被用来削弱美国工人的利益。但包括特朗普女婿、高级顾问贾里德?库什纳在内的其他政府成员认为，这些签证对已经在经济低迷中苦苦挣扎的企业至关重要。

美国有线电视新闻网评论说，鉴于当前大多数工作签证和绿卡申请都被搁置了，此举可能在很大程度上是象征性的。但是，此举可以使特朗普在2020年选举中再次祭出移民牌，特朗普在移民问题上的立场正是其赢得2016年选举的原因之一。

美国公民自由联盟政策总监安德里亚·弗洛雷斯在声明中抨击了特朗普的这一命令，他说：“不幸的是，特朗普似乎更倾向于煽动反移民火焰，而不是挽救生命。我们不能允许特朗普利用这种流行病来推进他的种族主义和仇外心理。”

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