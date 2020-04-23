美国新冠感染病例超过84万例，最新尸检显示2月初已出现死亡病例

人民网华盛顿4月22日电（记者 郑琪）据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间4月22日下午5时38分，美国已至少有新冠病毒感染病例846982例，包括死亡病例46609例。与该系统大约24小时前的数据相比，美国新增感染病例26878例，新增死亡病例2381例。

当前，疫情最严重的纽约州至少有确诊病例263292例，包括死亡病例19413例。新泽西州至少有确诊病例95418例，包括死亡病例5129例。此外，马萨诸塞州、宾夕法尼亚州、加利福尼亚州、密歇根州、伊利诺伊州等地的确诊病例数也超过了3万。

据美国有线电视新闻网当天报道，2月6日与17日在加利福尼亚州北部圣克拉拉县出现的两例死亡病例，目前被发现是美国境内最早死于新冠病毒感染的病例。此前，美国首例新冠病毒感染死亡病例被认为是2月29日在华盛顿州出现的一例死亡病例。圣克拉拉县的这两名死者去世前未做过新冠病毒感染检测，但最新公布的尸检发现两人都感染了新冠病毒。当地卫生部门还表示，这两名死者都没有明显的旅行经历能够解释他们为何遭到感染。

当天，美联社联合NORC公共事务研究中心进行的一项最新民意测验显示，只有12%的美国受访者认为地方政府为疫情防控推出的限制性措施过于严格，26%的受访者认为当前的限制措施还远远不够。61%的受访者则认为，政府采取的防控措施是恰当的。

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