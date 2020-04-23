人民网>>国际

美国新冠感染病例超过84万例，最新尸检显示2月初已出现死亡病例

2020年04月23日06:27  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿4月22日电（记者 郑琪）据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间4月22日下午5时38分，美国已至少有新冠病毒感染病例846982例，包括死亡病例46609例。与该系统大约24小时前的数据相比，美国新增感染病例26878例，新增死亡病例2381例。

当前，疫情最严重的纽约州至少有确诊病例263292例，包括死亡病例19413例。新泽西州至少有确诊病例95418例，包括死亡病例5129例。此外，马萨诸塞州、宾夕法尼亚州、加利福尼亚州、密歇根州、伊利诺伊州等地的确诊病例数也超过了3万。

据美国有线电视新闻网当天报道，2月6日与17日在加利福尼亚州北部圣克拉拉县出现的两例死亡病例，目前被发现是美国境内最早死于新冠病毒感染的病例。此前，美国首例新冠病毒感染死亡病例被认为是2月29日在华盛顿州出现的一例死亡病例。圣克拉拉县的这两名死者去世前未做过新冠病毒感染检测，但最新公布的尸检发现两人都感染了新冠病毒。当地卫生部门还表示，这两名死者都没有明显的旅行经历能够解释他们为何遭到感染。

当天，美联社联合NORC公共事务研究中心进行的一项最新民意测验显示，只有12%的美国受访者认为地方政府为疫情防控推出的限制性措施过于严格，26%的受访者认为当前的限制措施还远远不够。61%的受访者则认为，政府采取的防控措施是恰当的。

(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved