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美国“断供”世卫损人不利己

李治宏

2020年04月23日05:36  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　日前，美国总统特朗普在白宫新冠肺炎疫情简报会上宣布，美国将暂停缴纳世界卫生组织会费。此举引发国际舆论和专业人士强烈批评。美国“断供”世卫组织意欲何为？若长期“断供”对世卫组织运转有何影响？

　　招致广泛批评

　　世卫组织总干事谭德塞对美暂停缴费表示遗憾，称世卫组织已在竭尽全力同新冠肺炎大流行作斗争，此后仍将继续为世界人民服务。

　　联合国秘书长古特雷斯14日发表声明称，世界卫生组织必须得到支持，全球正在抗击新冠疫情，削减世卫组织或任何其他人道主义组织行动所需资源不合时宜。

　　权威医学杂志《柳叶刀》主编理查德·霍顿在社交媒体上表示，美国政府暂停向世卫组织资助是对全人类的犯罪，称“这是对全球团结的背叛行为”，呼吁每一位科学家、医务工作者和普通人士共同抵制反对。

　　中国社会科学院美国研究所美国外交室主任袁征对本报表示，“美国暂停缴纳世卫组织会费并非‘临时起意’，而是‘早有预谋’。早在今年年初，美国政府在其2021年预算提案中大幅削减全球卫生基金项目，包括对世卫组织的资助减半。”

　　“在全球抗击疫情的形势下，美国此举是极不负责任的。”袁征指出，“美国一贯吹嘘自己在世界舞台上的领导作用，却在当下对世卫组织‘釜底抽薪’，破坏国际社会多边合作精神，无疑是反面表率。”

　　政治动机明显

　　“美国政府此举本质上是一种‘甩锅’行为。”袁征指出，“美国此前对疫情严重低估、防疫工作不到位，导致现在国内疫情形势严峻。于是，‘甩锅’世卫组织和中国成为其转移民众视线的方式。”

　　美国政府此前指责世卫组织“以中国为中心”。袁征认为这样的指责站不住脚：“世卫组织在协调全球抗疫工作时，不可能以某一个国家为中心。只是因为中国最早向全球通报新冠肺炎疫情，世卫组织当然会在抗疫之初以中国为主要关注点。”

　　BBC报道称，特朗普借此转移民众对自己应对疫情不力的批评，试图遏制中国日益增长的国际影响力。《纽约时报》刊文道破特朗普此举动机，指出“甩锅”中国是共和党的惯用伎俩，共和党试图转移民众对政府抗疫措施的严厉批评，其目的就在于挽救日益艰难的大选。

　　“特朗普从未承认过防疫工作中的错误，这与美国的国内政治局势有关。今年是美国的大选年。特朗普要想赢得选票、为共和党制造优势，必须凸显其政治功绩，而‘错都是别人的’。”袁征指出。

　　多方追加赞助

　　盖茨基金会联席主席比尔·盖茨此前在推特上批评该举措“非常危险”，“世卫组织的工作正在减缓疫情的传播速度，任何其他组织都无法取代他们”。在特朗普“断供”世卫组织次日，该基金会即宣布向世卫组织追加1.5亿美元捐款。

　　据英国《卫报》报道，在4月16日举行的G7视频峰会上，美国之外的其他G7成员国纷纷表达对世卫组织工作的肯定和支持，批评美国此时在财政上为难世卫组织不合时宜。英国本月宣布将向世卫组织和其他联合国相关机构捐款2亿英镑，用于防控新冠肺炎疫情。

　　袁征认为，各方追加的赞助主要用于应对疫情。长期来看，美国作为世卫组织第一大资助国，一旦长期“断供”，该组织的正常运转将会受到影响。

　　4月14日，特朗普声称将对世卫组织“在本次疫情流行中的管理失职和掩盖事实的行为”展开调查。

　　CNN15日发表评论文章称，“特朗普声称要对世卫组织进行调查，但其政府对危机的灾难性反应需要进行仔细审查。”澳大利亚广播公司17日刊文指出，每个国家都是根据来自世卫组织的信息作出的决定，“为什么在应对疫情方面，其他国家似乎都比美国做得好得多呢？”

　　4月19日，“77国集团和中国”发表声明称，在支持发展中国家应对危机过程中，世卫组织发挥至关重要的核心作用。呼吁加强全球团结和多边合作，共同抗击疫情。声明称，赞赏世卫组织在谭德塞总干事带领下发挥的领导作用，全力支持世界卫生组织为发展中国家有效应对疫情提供信息、进行技术指导、开展培训等。

　　“国际社会普遍反对在此关键时刻出现分裂。‘美国优先’的做法，很可能使美国在各类国际事务中成为‘孤家寡人’。”袁征说。

(责编：冯粒、曹昆)
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