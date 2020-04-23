二十国集团农业部长承诺维护全球粮食安全

4月21日，二十国集团农业部长举行视频会议。根据会后发表的声明，二十国集团农业部长承诺紧密合作并采取具体行动，以维护全球粮食安全。声明重申了努力确保粮食、产品以及农业与粮食生产必需投入品继续跨境流动的重要性，并表示将继续努力确保农业和整个粮食供应链工人的健康、安全、福利和可流动性。

当天的会议由二十国集团轮值主席国沙特阿拉伯主持。二十国集团成员和特邀国农业部长、联合国粮农组织等国际组织负责人出席会议，围绕控制新冠肺炎疫情对农业供应链和粮食安全的影响展开讨论。与会官员一致认为，在疫情背景下采取的紧急措施必须有针对性、适当性、透明性和临时性，不会造成不必要的贸易壁垒或破坏全球粮食供应链，同时符合世界贸易组织的规则。

声明指出，二十国集团将避免采取任何可能导致国际市场粮食价格过度波动的不合理限制性措施，以免威胁世界大部分人口的粮食安全，尤其是面临恶劣粮食安全环境的最脆弱群体。二十国集团成员一致同意，不对联合国世界粮食计划署及其他人道主义机构为人道主义援助而非商业目的采购的粮食和农产品实施出口限制或征收临时税。

声明强调，有必要加强全球粮食系统的可持续性和弹性，呼吁继续就全球粮食市场基本面提供及时可靠的信息，加强公共部门与私营部门之间的合作，推动以创新方式迅速应对此次疫情对农业造成的影响。

联合国粮食及农业组织、国际农业发展基金、世界银行和世界粮食计划署在会上发表了一份联合声明指出，当前世界粮食市场供应充足。所有国家，尤其是主要贸易国，需确保粮食市场供应稳定、透明、可靠。疫情波及全球各地，各国需要携手加强合作。应确保各项政策，如短期贸易限制措施等不会扭曲全球市场。

中国农业农村部部长韩长赋在会上表示，二十国集团作为全球重要的引领力量，应携手维护国际农产品供应链稳定和粮食安全。中方倡议抓好农业生产，努力恢复农业生产秩序；稳定农产品贸易，减少贸易限制，畅通粮食和重要农产品国际物流；加强多边合作，支持相关国际组织发挥作用，加强农业生产信息共享、经验交流、技术合作、政策协同，共同为全球抗疫作出农业应有的贡献。

二十国集团农产品市场信息系统评估显示，当前全球粮食供应充足，粮食市场保持着良好的平衡。《中东报》网站刊文认为，二十国集团成员在世界粮食供应链中的作用举足轻重，约占全球农业用地的60%以及全球农产品贸易的80%，各国亟待携手合作以确保关键农产品流通。

（本报开罗、罗马、北京4月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 17 版）

(责编：冯粒、曹昆)