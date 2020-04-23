东盟国家在抗疫中深化区域合作（国际视点）

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近一段时间，在抗击新冠肺炎疫情过程中，东盟各国在遏制疫情扩散蔓延，提高公共卫生治理水平，稳定地区经济等方面不断凝聚共识、强化合作，区域一体化进程持续深化，既增强了地区抗疫信心，也为提振世界经济作出自身贡献。

截至4月22日20时，东盟十国新冠肺炎确诊病例累计33295例，死亡病例达1240例。在疫情带来的严峻挑战下，东盟区域一体化进程并未止步。东盟国家互帮互助，不断加强内部沟通协调，防控疫情与稳定经济并举，采取了一系列措施强化集体行动能力，稳步落实公共卫生及经贸投资合作等相关举措，努力维护本地区乃至全球产业链和供应链稳定，部分缓解了疫情冲击。

“在公共卫生合作领域迈出了坚实一步”

近来，东盟各国间在不同层面积极开展抗疫合作，协调统一应对疫情，减轻疫情对公共卫生、贸易和旅行的影响。

新加坡总理李显龙近日表示，东盟国家紧密相连、相互依存，共同应对危机至关重要。柬埔寨首相洪森也表示，东盟必须团结起来共同抗击疫情，继续弘扬东盟内部的互助精神。

3月25日，柬埔寨协助马来西亚包机接回111名滞留在柬的马来西亚公民。2月份，柬埔寨本着人道主义和国际合作的精神，允许载有2200多名乘客的威士特丹号邮轮停靠西哈努克港，并协助乘客回到各自国家。

3月18日开始，马来西亚宣布全面管制人员流动，限制本国和外国公民出入境。但为了确保与新加坡的共同利益，马来西亚继续保持马新之间的食品和物资运输。新马两国政府还设立了抗疫联合小组，将合作提升至部长级。新加坡《联合早报》社论称，新马在应对共同危机时，应保持通畅的沟通渠道，病毒无国界，新马可以进行更加紧密的抗疫合作。最近，越南向老挝和柬埔寨，新加坡向菲律宾分别捐赠了大批医疗物资，泰国也努力协助在泰的缅甸、老挝劳工返乡。

东盟还积极与中日韩强化防疫和卫生领域的合作。在4月14日举行的东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议上，各方同意探讨从中国—东盟（10+1）合作基金和10+3合作基金中划拨一部分资金作为特别基金，支持东盟国家应对疫情。各方在研发和制造疫苗、抗病毒药物方面加强合作达成共识，并一致决定强化区域内传染病监测预警系统，交流有关经验和模范案例，及时、透明地共享信息。针对此次疫情暴露出来的医疗资源不足问题，各方考虑共同建立医疗用品储备制度。

柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒对本报记者表示：“在合作抗疫的过程中，东盟各国在公共卫生、应急机制等领域合作不断深化，东盟互助精神得到彰显，同时也让东盟找到了继续推进区域一体化的空间。东盟在公共卫生合作方面迈出了坚实一步。疫情过后，东盟的一体化水平有望得到提高，将以更加团结的姿态出现在国际舞台上。”

“东盟经济共同体建设继续稳步推进”

在做好疫情防控的同时，旨在推动东盟内部互联互通和贸易发展的一系列经济合作项目也在稳步推进。

今年3月举行的东盟经济部长非正式会议通过了12项东盟经济合作优先事项的倡议，聚焦电子商务、货物贸易、能源、信息技术、农业、金融、统计和创新等领域，旨在推动东盟内部互联互通，增强东盟的灵活性和运行效率。东盟还将争取在2020年如期签署区域全面经济伙伴关系协定作为东盟与合作伙伴间关系的重中之重。

东盟地区人口约6亿，经济总量超3万亿美元，是世界第五大、亚洲第三大经济体。成立50多年来，东盟一体化建设取得诸多成绩，包括设立东盟自由贸易区促进地区贸易发展、推动东盟经济共同体建设促进成员国经济合作等，区域经济一体化进程不断深化。

据统计，2018年，东盟国家共吸引外商直接投资1547亿美元，其中成员国相互间投资占15.9%。东盟国家货物贸易总额已达2.8万亿美元，其中东盟内部贸易比重提高至23%。截至2020年3月，《东盟一体化倡议》所涵盖的103个项目已经顺利开展，覆盖粮食农业、贸易便利化、中小微企业、教育与公共卫生等五大领域。

疫情后东盟地区经济恢复发展问题备受关注。马来西亚总理穆希丁指出，经济复苏计划必须保障本地区供应链稳定，包括药物、食品和必需品的供应，关键基础设施要确保顺畅流通。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院东盟研究中心首席研究员苏凡纳法迪表示，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）将进一步促进东盟内部的贸易投资自由化，有利于东盟整体经济更好地融入全球经济。

泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏对本报记者表示：“无论是各国之间的互相投资、货物贸易，还是东盟对内对外的自贸区落成，都是东盟经济共同体建设的重要组成部分，这些举措深化了东盟内部经济领域的分工与合作。东盟经济共同体建设继续稳步推进。”

“共建一带一路将助推东盟一体化进程”

东盟同区域主要贸易伙伴，特别是同中国的经贸关系不断加强。据中国驻东盟使团数据显示，2020年前两个月，东盟跃升为中国第一大货物贸易伙伴。中国已连续11年成为东盟最大商品出口国、连续10年成为东盟最大商品进口国。

印尼智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说：“东盟成为中国第一大贸易伙伴，这创造了历史。在疫情时期，东盟强化与中国合作，提振了地区经济恢复发展的信心。”

2020年是中国—东盟数字经济合作年。近来，东盟国家与中国在电子商务、科技创新、5G网络和智慧城市等领域合作陆续取得进展。在当前共同抗疫期间，双方还积极探索实施线上远程医疗、线上抗疫物资贸易、线上商机对接等合作，共同打造数字丝绸之路。

新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山表示，加强与中国合作是东盟一体化的重要推动因素，无论是东盟整体还是各国独自与中国开展经贸、科技或共建“一带一路”合作，都将促进区域内部资源、人力、资金的更合理配置。

泰国国家研究院泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷表示：“共建‘一带一路’与东盟自身的一体化需求十分契合，参与共建‘一带一路’将助推东盟一体化进程，极大促进东盟对外合作提质升级。”

缅甸执政党全国民主联盟中央经济委员会委员、中央研究委员会委员吴昂哥哥认为，更为紧密的沟通和合作是东盟与中国的共同需要，疫情过后，东盟与中国经贸往来将更加密切。

（本报曼谷4月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 17 版）

(责编：冯粒、曹昆)