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王毅同法国外长勒德里昂通电话

2020年04月23日05:10  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京4月22日电  4月22日，国务委员兼外长王毅同法国外长勒德里昂通电话。

　　王毅表示，疫情是各国共同敌人，需要我们携手应对。我们感谢法方在中方抗击疫情困难时提供帮助，现在愿投桃报李，根据法方需要向法方提供必要支持和帮助。这既体现了国际人道主义精神，也体现了两国高水平的战略伙伴关系。中方一定会与法方合作，直至共同彻底战胜疫情。同时，中法作为世界大国，都为人类发展与进步承担着重要责任。我们愿与法方一起为全球公共卫生安全事业作出贡献。

　　王毅强调，世界卫生组织是协调推进全球抗击疫情的核心力量，在帮助非洲等发展中国家应对疫情方面更是不可或缺。现在对世卫组织应该鼓劲，而不是泄劲，应该支持，而不是拆台。在世卫组织问题上，应该超越意识形态、超越社会制度、超越集团阵营、超越各自国内政治考虑，站在全人类卫生健康角度上支持世卫组织。支持世卫组织发挥作用就能挽救更多生命，就能治疗更多病患，就能凝聚全球抗疫力量，这是绝大多数国家的共识，也是任何有良知的人应当做出的选择。

　　勒德里昂表示，法方感谢中方协助法方在华采购急需的医疗物资。法方调动民航飞机在中法之间搭建了“空中桥梁”，目前运转总体良好。法方呼吁各国团结起来，共同抗击疫情。法中两国对于世卫组织作用的看法完全一致，都支持世卫组织发挥作用，反对利用疫情对特定国家进行污名化。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月23日 03 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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