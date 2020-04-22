新华社北京4月22日电 《经济参考报》22日发表闫磊撰写的文章《欧盟欲推万亿欧元经济援助方案》。文章如下：

欧盟委员会官员近日表示，将在本周欧盟峰会上商讨新增万亿欧元经济援助，以缓解新冠肺炎疫情对经济的冲击。

欧盟经济事务专员真蒂洛尼20日接受德国媒体采访时称，欧盟可能需要提供价值约1.5万亿欧元的援助，“欧元集团现在提出了价值超过5000亿欧元的援助议案，以资助医疗保健和短期工作，并帮助中小企业。这至少留下了1万亿欧元的空白。这大概就是我们现在应对疫情所需要的。”

欧盟内部市场与服务执委布莱顿21日表示，协助欧盟疫情复苏的经济援助方案规模可能需要达到1.6万亿欧元，目前他正与真蒂洛尼研拟各项计划，规模在上述数字附近。他同时表示，欧洲旅游业需要一套“马歇尔计划”来救助。

目前欧盟和成员国之间正在通过加强协作和团结来抗击疫情。欧盟委员会公报显示，对意大利和西班牙两个受到疫情冲击最为严重的成员国，欧盟和其他成员国积极提供服务、专业人员和医疗设备。德国、波兰和罗马尼亚已经派出医生团队帮助意大利北部和南部的医院治疗病人；奥地利、比利时、德国和卢森堡已经向荷兰、法国和意大利的危重病人提供了重症监护病房。

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