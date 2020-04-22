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白宫移民冻结令，抗疫还是“夹私货”

2020年04月22日20:04  来源：新华网
 

　　新华社北京4月22日电 （全球热点）白宫移民冻结令，抗疫还是“夹私货”

　　新华社记者

　　美国总统特朗普21日在白宫记者会上宣布，他计划于22日签署一项持续60天的赴美移民冻结令，但仅针对永久居民身份即“绿卡”的寻求者。他说，此举是为了保护因新冠疫情失业的美国人，他们不应被外来劳动力取代。

　　移民冻结令一经宣布就引发极大争议。美国一些社会团体和专家学者认为，特朗普以防控疫情为由推行移民冻结令有“夹带私货”之嫌，非但无助于解决美国目前面临的危机，还将助长排外情绪，或引发政治风波和社会动荡。

　　【新闻事实】

　　特朗普20日在社交媒体上说，出于新冠疫情蔓延以及保护本土就业考虑，他将签署行政命令，暂时冻结赴美移民。

　　在第二天举行的记者会上，特朗普宣布，相关行政令正在起草中，会有一些豁免情况，冻结令将持续60天，之后将根据美国经济状况决定是否需要延长有效期。

　　美国约翰斯·霍普金斯大学发布新冠疫情统计数据显示，截至美国东部时间21日19时（北京时间22日7时），美国累计确诊病例超过82万例，累计死亡病例超过4.4万例。

　　【深度分析】

　　有专家认为特朗普此时拿移民政策开刀，是想转移视线，分散人们对抗疫不力的关注；另外也有借机寻求获得更多保守派、反移民人士支持，为今年选举“拉票”之嫌。

　　美国民权联盟在社交媒体上提出质疑，并表示，美国正面临重大卫生危机，排外情绪不能解决问题。美国外交学会会长理查德·哈斯指出，美国现在的主要问题是病毒在本土的传播，限制移民是政治举动，与当前的卫生和经济危机无关。

　　美国布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特对记者说，疫情暴发以来，特朗普一直面临应对不力的指责，此举无异于把移民当作“替罪羊”。

　　已经基本锁定民主党总统候选人提名的美国前副总统拜登21日发表声明说，特朗普此时拿移民问题做文章是为了转移视线，通过煽动性的言论来掩盖动作慢无济于事。

　　此外，即使特朗普签署，冻结令的实施也面临阻碍。美国联邦最高法院出庭律师张军告诉记者，移民法是美国法律重要组成部分，总统没有权力把现行的移民法完全一笔勾销。如果法官认为此行政令超出总统权限，将会颁布临时限制令，暂停政令推行。

　　【即时评论】

　　新冠疫情肆虐，不仅严重冲击美国经济社会，也给美国人民带来痛苦和灾难，令人痛心。然而，在美国抗击疫情、挽救生命的关键时刻，特朗普政府依然不忘选举政治，并借机推行自己政治议程，而美国两党也依然纠结在选举攻讦，难以真正为民生福祉团结合作、一致应对疫情。这些“夹带私货”的表现，不仅对抗疫起不到作用，反而可能激化种族主义和仇外情绪，引发更多社会矛盾和动荡。

　　【背景链接】

　　移民政策是特朗普施政宣传和竞选连任的标志性议题之一。自2017年1月上任以来，特朗普政府持续收紧移民政策，出台了一系列强硬的移民限制措施，包括针对部分伊斯兰国家的入境禁令、对非法移民“零容忍”政策、取消中美洲非法移民申请难民身份、修建美墨边境墙等，招致广泛争议。

　　疫情暴发以来，特朗普政府以国家安全为由，接连发布针对多国多地的旅行禁令，并实施针对尼日利亚、缅甸等6国的移民签证限制。

　　此外，据美国媒体报道，疫情暴发后，入境及移民美国的渠道大幅收缩。（记者：孙丁、柳丝；编辑：刘阳、刘健、孙浩）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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