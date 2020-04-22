中国医疗专家回国 助缅抗疫仍在继续

中国驻缅使馆供图

人民网仰光4月22日电 （记者李秉新）赴缅甸支援抗击疫情的中国医疗专家组经过15天的辛劳工作，圆满完成预定任务今日回国。缅甸卫生与体育部医学研究司司长佐丹吞、中国驻缅大使陈海到机场送行，在内比都指挥抗疫工作的缅甸卫生与体育部部长敏推通过视频连线向专家组表示感谢并送行。敏推说，感谢专家组在非常时期驰援缅甸，过去两周，专家组到各地走访指导，并同缅甸卫生与体育部及各省邦的卫生部门召开视频会议，对缅甸疫情防控和医疗救治提供了科学建议。缅甸中央及地方卫生机构认真学习了专家组建议，已运用到实际操作中。

陈海大使表示，在缅甸疫情有所蔓延的情况下，中国政府派医疗专家组千里驰援，体现了中缅深厚的胞波情谊，践行了中缅命运共同体的内涵。中方医疗专家同缅方精诚合作，悉心传授防疫经验，为缅方培训了一大批防疫医护人员，并指导开展诊疗工作。专家组随队携带大量医疗援助物资，特别是全自动核酸检测设备等，为缅方有效开展防疫工作做出了贡献。医疗专家组的到来是中缅合作抗疫的又一生动体现。今天，医疗专家组圆满完成任务踏上回国旅程，但中国协助缅甸抗疫的努力还在继续。我们愿同缅方守望相助、加强合作，共同争取抗疫的最终胜利。

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