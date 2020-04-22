疫情当前美国却专注于地缘政治斗争，实在荒唐！

人民网努尔苏丹4月22日电（记者 周翰博）日前，哈萨克斯坦中国问题研究中心发表文章称，在新冠肺炎疫情大流行的背景下，美国优先考虑的不是向国际社会提供人道主义援助，也不是发挥科技优势帮助世界各国尽快摆脱危机，而是全力维护自身的世界领导者地位，这种做法实在荒唐！

前不久，“美国传统基金会”学者发表文章称，在抗击新冠肺炎疫情过程中，美国的全球领导者地位和政治利益正在遭受来自中国的挑战，建议特朗普政府优先考虑同中国的竞争。

对于美国智库学者的言论，哈萨克斯坦中国问题研究中心发表的反驳文章指出，显然，中国实施的大规模国际援助计划已经令美国感到不安。试想一下，如果中国独善其身，那么美国一定会批评中国没有担当，“这就是他们的逻辑。”

尽管以蓬佩奥为代表的美国高层始终认为，美国才是全球抗疫的领导者，但是非常遗憾，美国不仅没有处理好本国的疫情防控工作，致使多地医疗卫生体系处于崩溃边缘，也没有像他们鼓吹的那样，向国际社会提供大量人道主义援助。哈萨克斯坦学者强调，根据“美国传统基金会”的论文数据，美国国务院曾承诺向包括哈萨克斯坦在内的多个国家提供总值为2.74亿美元的人道主义援助物资，但截至目前，哈萨克斯坦收到的80%的人道主义援助来自中国。2个月前，在中国疫情最严重的时候，哈萨克斯坦也曾向中国提供了人道主义援助。互为友好邻邦的两个国家都没有借机炒作。

哈萨克斯坦学者指出，公正地说，哈萨克斯坦的确通过美国国际开发署收到了部分援助，但数量非常有限，甚至没能引起媒体的关注。“不过这个所谓的援助事实却足以让亲特朗普的研究机构大肆炒作了。”

除了将自己塑造成哈萨克斯坦、孟加拉国、缅甸、柬埔寨、印度等国抗击疫情最重要的合作伙伴外，美国还大肆鼓吹对中国的援助。“美国传统基金会”的论文指出，疫情在武汉爆发以后，美国是首批向中国提供援助的国家之一。面对中国官方的质疑，美方坚称相关援助是通过商业机构，而非国务院提供给中方的。随后，美国专家就开始细致地比较美中两国对世卫组织、联合国儿童基金会、世界粮食计划署、联合国难民署等国际机构的资金支持数据。结论是，美国是上述机构最重要的赞助者，而这些机构向中国提供了大规模人道主义援助。

美国专家无非想说，作为会费交得最多的成员国，美国完全有理由将国际组织的捐助视为自己的功劳。“美国不是上述国际组织唯一的资金来源国，这种论证逻辑实在奇怪。”哈萨克斯坦专家表示，如果非要比较在国际组织中承担的责任，那么我想问，美国每年出口多少武器，有多少美制武器被用于世界各地的武装冲突，美国每年划拨多少经费用于海外军事行动和武器研发，美国的军费开支是多少？作者为什么不在这些问题上进行美中对比呢？很显然，这样的比较对美国不利。

美国利用各种渠道宣扬自己对国际社会的援助本无可厚非，可为什么中国以及其他国家就不可以呢？难道这就是全球领导者的特权吗？前不久，欧洲媒体报道，美国正在以“海盗般的方式”从中国抢购医疗防护用品，全然不顾法德意等北约盟友同样的购买需求。这或许就是所谓的“领导者对合作伙伴和国际社会的承诺吧。”

“美国传统基金会”那篇论文的结论是，历史证明，民主的美国能够战胜风暴，继续引领世界前进。对此，哈萨克斯坦中国问题研究中心的专家强调，当前国际社会需要的是人道主义援助和创新的医学解决方案，因为数百万人的生命正受到疫情威胁。论文强调的优越的政治制度，并没有转化成美国抗击疫情的巨大成功，也没能促使该国科学工作者研发出切实有效的疫苗，更没有为国际社会提供新的经济发展方案，“我们看到的是美国急剧恶化的疫情，以及该国开足马力的印钞机。”

这篇论文的内容与当前世界各国团结一致抗击新冠肺炎疫情的大环境格格不入。没有人有时间和兴趣对论文提到的政治制度优越性问题展开科学讨论。哈萨克斯坦专家表示，美国是时候重新审视自己的内外政策了。

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