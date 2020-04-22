人民网>>国际

守望相助 蒙古国中华总商会向蒙古国捐赠医疗物资

2020年04月22日17:07  来源：人民网-国际频道
 
4月22日，蒙古国中华总商会向蒙政府捐赠医疗物资仪式在国家宫举行。
4月22日，蒙古国中华总商会向蒙政府捐赠医疗物资仪式在国家宫举行。

人民网乌兰巴托4月22日电（记者 霍文）蒙古国中华总商会向蒙政府捐赠医疗防护物资仪式22日在国家宫举行，蒙古国副总理、国家紧急情况委员会主席恩赫图布辛、卫生部长萨仁格日勒、副总理高级顾问赛音娜、国家紧急情况总局副局长阿伦布音，以及蒙古国中华总商会常务副会长阿木古楞、副会长曹德文和蒙古国雇主联盟主席钢巴特尔等出席仪式。

恩赫图布辛表示，蒙中两国是山水相连的友好邻邦，在中国抗击疫情最困难时，蒙方尽所有可能给予了支援。现在我们收到了中方的支援，感谢蒙古国中华总商会以及所有捐赠人士的爱心。中资企业在蒙古国经济社会发展中发挥着重要作用，许多大项目都有中资企业的参与，希望疫情尽快过去，及早恢复各项经营活动。

阿木古楞表示，在中国抗击疫情最艰难的时候，蒙古国总统专程赴华慰问，蒙古国政府及各部门、行业协会、民间团体和普通民众纷纷捐款捐物，以多种方式表达对中国人民的慰问，支援中国抗击疫情，充分体现了山水相连、守望相助的邻里友情。

投我以木桃，报之以琼瑶。蒙古国中华总商会在会员中发起“山水相连、守望相助”募捐倡议，以实际行动支援蒙古国抗击疫情。最终商会用会员企业和个人捐款采购了价值7000万图格里克（约合近18万元人民币）的医疗防护物资，为蒙古国抗击疫情提供了力所能及的帮助，向蒙古国社会传递了在蒙中资企业和中国人的爱心。

(责编：于洋、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved