守望相助 蒙古国中华总商会向蒙古国捐赠医疗物资

4月22日，蒙古国中华总商会向蒙政府捐赠医疗物资仪式在国家宫举行。

人民网乌兰巴托4月22日电（记者 霍文）蒙古国中华总商会向蒙政府捐赠医疗防护物资仪式22日在国家宫举行，蒙古国副总理、国家紧急情况委员会主席恩赫图布辛、卫生部长萨仁格日勒、副总理高级顾问赛音娜、国家紧急情况总局副局长阿伦布音，以及蒙古国中华总商会常务副会长阿木古楞、副会长曹德文和蒙古国雇主联盟主席钢巴特尔等出席仪式。

恩赫图布辛表示，蒙中两国是山水相连的友好邻邦，在中国抗击疫情最困难时，蒙方尽所有可能给予了支援。现在我们收到了中方的支援，感谢蒙古国中华总商会以及所有捐赠人士的爱心。中资企业在蒙古国经济社会发展中发挥着重要作用，许多大项目都有中资企业的参与，希望疫情尽快过去，及早恢复各项经营活动。

阿木古楞表示，在中国抗击疫情最艰难的时候，蒙古国总统专程赴华慰问，蒙古国政府及各部门、行业协会、民间团体和普通民众纷纷捐款捐物，以多种方式表达对中国人民的慰问，支援中国抗击疫情，充分体现了山水相连、守望相助的邻里友情。

投我以木桃，报之以琼瑶。蒙古国中华总商会在会员中发起“山水相连、守望相助”募捐倡议，以实际行动支援蒙古国抗击疫情。最终商会用会员企业和个人捐款采购了价值7000万图格里克（约合近18万元人民币）的医疗防护物资，为蒙古国抗击疫情提供了力所能及的帮助，向蒙古国社会传递了在蒙中资企业和中国人的爱心。

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