原标题：综述：欧洲多国疫情进入平台期 计划逐步重启经济

新华社尼科西亚4月21日电 综述：欧洲多国疫情进入平台期 计划逐步重启经济

新华社记者

近来，欧洲国家采取的“封城”等防疫措施开始显现效果，一些国家的疫情进入平台期，多个国家考虑逐步恢复经济活动。

逐步取消管控重启经济

意大利21日现有新冠患者数量连续第二天下降，治愈病例创下单日最高增幅。意大利政府积极储备防疫和救治物资，为恢复经济活动做准备。意大利总理孔特当天表示，意大利可能从5月4日开始逐步恢复经济活动，但一些管制措施将继续实施。

法国总统马克龙日前说，法国自3月17日实施的“禁足令”已见成效，但需要继续采取限制措施，“禁足令”将延长至5月11日。

德国政府日前决定将社交限制措施至少延长至5月3日，但允许面积不超过800平方米的商店在满足清洁卫生、人员限流等前提下，从4月20日起陆续开放营业。

瑞士21日公布的新增确诊病例数为近40天来最少。瑞士政府16日宣布，从27日开始分阶段逐步放松管控措施。瑞士联邦铁路公司21日宣布，将从27日起恢复部分此前因疫情停运的铁路线路。

葡萄牙议会21日表示，国家紧急状态5月2日结束之后不会再延长，政府4月30日将召开部长会议讨论5月份放松一些隔离政策，重启经济和社会生活。

斯洛伐克危机委员会21日决定，从22日起逐步放开限制措施，共分四个阶段恢复经济活动。

塞尔维亚政府20日宣布，从21日起，生鲜市场、汽车修理店、洗衣店等经营场所可以恢复正常营业，建筑工地可以复工。

希腊于3月23日实行的全国“禁足令”将于4月27日结束。希腊政府正在计划恢复社会正常运转，其政府发言人说，恢复运转的过程将是缓慢、长期而有针对性的。

荷兰每日入院患者的人数近期出现稳定下降趋势。荷兰政府新冠危机政策咨询机构“疫情管理小组”认为，目前荷兰的公共卫生状况处于“可控状态”。

塞浦路斯单日新增感染人数也呈下降趋势，政府初步考虑在月底“禁足令”到期后，不再进一步延长，并先行恢复中小企业运转。

奥地利单日新增确诊病例连续多天降至100例以下。奥地利从4月14日起已恢复部分商业设施营业。奥地利总理库尔茨21日宣布，鉴于第一步放松防疫措施计划进展顺利，政府将按照既定方案，继续谨慎推进各领域逐步“开放”。

抗疫是一场持久战

目前，部分欧洲国家疫情仍处于上升阶段。匈牙利21日报告累计确诊病例达2098例，累计死亡病例达213例，治愈287例。匈牙利外长西亚尔托在社交媒体上表示，抗疫是一场持久战，估计匈牙利疫情5月3日才能到达平台期。

罗马尼亚21日报告新增感染病例306例，累计9242例，累计死亡482例。罗总统约翰尼斯说，现在讨论放松限制为时尚早。

阿尔巴尼亚议会法律委员会21日批准将3月24日开始实施的国家自然灾害状态延长至6月23日。

意大利新冠疫情应急委员会特别专员阿尔库里21日说，目前意大利医疗系统的呼吸机等设备已经完全能够满足救治新冠病人的需要，但不能放松警惕，意大利为疫情反复做好了准备。

德国一些州出台了“口罩强制令”，要求民众在乘坐公交系统等特定情况下必须佩戴口罩。德国总理默克尔表示，必须保持清醒和自律，一旦部分商店开始营业等“解封”措施导致新增病例激增，重新全面收紧限制将不可避免。

瑞士联邦公共卫生办公室将于5月11日推出新冠疫情追踪软件，用以监控病毒传播链。（执笔记者：张保平；参与记者：陈占杰、林惠芬、蒋雪、张毅荣、温新年、袁亮、朱昊晨、陈俊侠、于帅帅、禾苗、章亚东、张修智、潘革平、陈晨、石中玉、于涛、张章、张琪、彭立军）

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