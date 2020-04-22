世界读书日将至 韩国开展“云阅读”活动

人民网首尔4月22日电（夏雪 韩燕秋）4月23日世界读书日来临之际，韩国各大图书馆、书店纷纷围绕“战疫”主题开展“云阅读”等丰富多彩的活动。

韩国最大的图书连锁店教保文库将法国小说家阿尔贝·加缪评选为今年的年度人物，并表示“2020年正值阿尔贝·加缪辞世60周年，其代表作《鼠疫》所描述的故事与韩国社会对抗新型冠状病毒的现状十分相似，因此受到了韩国大众的喜爱。” 据了解，自新冠疫情发生以来，《鼠疫》在韩国各大书店的文学书籍销量中排名第一。

法国小说家阿尔贝·加缪的著作《鼠疫》（图片来源：教保文库官网）

由于疫情，韩国多地图书馆根据疫情防控的需要，不得不采取闭馆措施。为迎接今年特别的读书日，图书馆纷纷开展各式各样的线上活动来提升读者的阅读积极性。

釜山市教育厅为迎接“世界读书日”，通过网络举办 “我心中的书签”读书活动。活动号召学生上传自己阅读书籍中的锦囊佳句。有关人员表示，“希望能够在疫情期间，让学生们通过宅家阅读得到精神上的慰藉。”

大邱市也举办了各式各样的读书活动来鼓励正在“保持社交距离”的市民。“世界读书日起源及意义”线上知识竞赛、赠与借书市民玫瑰花等丰富多彩的活动给身处疫情阴霾中的市民们带来一丝暖意。

除此之外，由于疫情爆发后，民众的外出及借阅活动都受到了限制。对此，京畿道高阳市通过向居家隔离的市民送书籍以及在隔离中心设立图书角等方式，为漫长而无趣的隔离生活增添一点乐趣。

(责编：于洋、燕勐)