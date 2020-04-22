第七届中韩青年梦享微电影展作品征集启动

人民网北京4月22日讯 受新冠肺炎疫情影响，全球电影行业正遭受着史无前例的重创。在众多国际电影节纷纷宣布延期或者停办之际，中韩青年梦享微电影展近日却通过官网及微信公众号对外宣布，如期拉开2020年微电影展序幕，并于4月15日启动作品征集。

中韩青年梦享微电影展组委负责人介绍称，组委会做出此决定是经过深思熟虑的，电影展主活动是在2020年的11月份举办，根据目前的形势来看，我们相信到时疫情应该得到很好控制，影展前期作品招募及评选入围作品阶段，通过网络或者“云投递”可以实现。另外，还希望通过举办该影展鼓励青年电影人勇于创作，不被疫情影响信心，要对未来电影行业充满期待。

据悉，第七届中韩青年梦享微电影展作品征集时间是4月15日至7月31日，随后将组织专家和评委进行初审和终审，展映活动及颁奖典礼将于11月16日至18日在北京举行。

中韩青年梦享微电影展是由中国人民对外友好协会和CJ文化财团主办，中国友好和平发展基金会和希杰（中国）咨询有限公司共同承办的一项跨国界文化公益项目。该项目旨在挖掘和培养青年电影创作者，促进中韩影视文化交流。到目前为止，该影展已成功举办6届，累计征集作品3000余部，王小帅、姜帝圭、伍士贤、刘杰、李皙勋等众多中韩优秀电影人都曾作为评委出席活动。

同往届一样，第七届中韩青年梦享微电影展主要面向为广大青年电影从业者和爱好者征集作品。征集影片的主题与题材并没有太大限制，只要是2019年1月1日以后完成，且未曾在网络和其他渠道公开播放，对未来充满希望，勇于追求梦想，积极向上的作品皆可报名。目前该影展的报名渠道已经开通，参赛者可以通过中韩青年梦享微电影展官网（http://www.dreamnanum.com）或者微信公众号了解更多详情。

(责编：于洋、燕勐)