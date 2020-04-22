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美小企业主：“我们离关门还有几英寸的距离”

2020年04月22日14:38  来源：人民网-国际频道
 

人民网旧金山4月21日电（记者 邓圩） 不到两周的时间，工资保障计划（PPP）的资金就用完了。这项3490亿美元的经济刺激计划，旨在帮助美国小企业支付工人工资并维持运营。

马克·埃利奥特（Mark Elliott）在北卡罗来纳州的派赫斯特（Pinehurst）经营着两家餐馆和一家咖啡店。在他白手起家创建的公司里，他解雇了100名员工中的80%，14天内损失了近20万美元的收入。过去两周，埃利奥特一直在给州长罗伊·库珀（Roy Cooper）和他在北卡罗来纳州的国会代表写信，请求他们的帮助，并强调了PPP的盲点。幸运的是他申请的三笔共30多万美元的贷款终于被批准了，但银行说资金未到位，他还没有拿到钱。他说：“但大型的企业早就拿到了！

来自CNN的报道说，大量资金被连锁餐厅、酒店经营者和上市公司吞噬。

由于大力游说获得豁免，包括Potbelly （PBPB）三明治店和Shake Shack （SHAK）、Fiesta Restaurant Group Inc （FRGI）这样的食品巨头从PPP获得了1000万美元的贷款。库拉寿司美国公司（KRUS），全美最大的回转寿司连锁店也获得一笔近600万美元的贷款。露丝（Ruth）克里斯牛排餐厅（Chris steakhouse）和J.亚历山大（J. Alexander）连锁餐厅（JAX）背后的经营者分别获得了2000万美元和1510万美元的贷款。

非餐饮企业也从中获得了大笔贷款，煤矿企业哈拉多能源公司（Hallador Energy）获得了1,000万美元的PPP贷款，同时还采取了暂停派息和修改信贷协议等其他流动性措施支持，风力发电商Broadwind Energy （BWEN）的子公司也获得了950万美元的PPP贷款。

据悉，截至4月16日超过166万笔贷款被批准，金额超过3422亿美元。

当地时间4月19日晚上，在相关新闻被曝光后，Shake Shack公司宣布将归还1,000万美元的贷款。联合广场酒店集团（Union Square Hospitality Group）首席执行长兰迪·加鲁蒂（Randy Garutti）和董事长丹尼·迈耶（Danny Meyer）在一封公开信中写道：“把钱放进工人的口袋。”

华盛顿大学（University of Washington）公共政策与治理教授雅各布·维格多（Jacob Vigdor）表示，通过PPP提供的资金永远都不足以满足巨大的需求。“它总是落入少数人的口袋。” 他说，初衷将目标瞄准雇佣不到500名员工的小企业的原因之一是，这些公司没有像大型企业那样多的获取资本的渠道。“如果能找到一种中立的方式，把目标对准正确的公司，把钱送到能产生最大效益的地方，那就太好了。”

然而，建立一个没有游说压力的独立委员会的官僚程序需要时间。为方便起见，政府以先到先得的方式提供贷款。雅各布·维格多说，这个过程有利于那些已经有能力在谈判桌上占有一席之地的人。

3月，由于全美各地餐馆的预订潮导致餐厅关门，美国国家餐馆协会（National Restaurant Association）表示，该行业面临着在三个月内损失2,250亿美元销售额和500万至700万个工作岗位的风险。

在PPP申请程序启动一周后，詹姆斯·比尔德基金会（James Beard Foundation）的一项调查显示，在1400名受访者中，只有20%的人说他们确信自己能挺过这场危机。维格多说:“当想要这笔钱的人的数量远远超过可获得资金的数量时，无论你如何发放这笔钱，都会有很多企业陷入困境的故事。”

埃利奥特在信中写道：“在这种情况下工作两个月后，我可能被迫再次解雇员工，我怎么能证明重新聘用他们是合理的呢?”他申请了三笔贷款，总额略低于36.7万美元，他的银行告诉他，这三笔贷款已经获得批准，资金尚未到位。埃利奥特指出，其他规模更大、资金更充裕的运营商很快就获得了大笔贷款。他对CNN Business表示，未来的项目应该以业绩为基础。

埃利奥特说:“小企业需要站在援助的最前线。“在这个时期小企业是脆弱的。尤其是在我们这个行业，我们离关门还有几英寸的距离。”

(责编：于洋、燕勐)
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