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津巴布韦总统夫人表示津中友谊将在共同战疫中进一步深化

2020年04月22日13:30  来源：新华网
 
原标题：津巴布韦总统夫人表示津中友谊将在共同战疫中进一步深化

　　新华社哈拉雷4月21日电（记者张玉亮）津巴布韦总统夫人奥克西利娅·姆南加古瓦21日对中资企业向津方捐赠抗疫物资表示由衷感谢，并表示坚信津中友谊将在新冠病毒阻击战中进一步深化。

　　中企向奥克西利娅·姆南加古瓦创办的慈善组织——“希望天使基金”捐赠物资交接仪式21日在津总统府举行。两家中资企业——华为和四川普得时代向津方捐赠了医用口罩、防护服和护目镜。这批物资将被分发到津巴布韦各省，用于一线医护人员的工作保障。

　　奥克西利娅·姆南加古瓦表示，中国自津独立斗争时期起就给予宝贵支持。当前津巴布韦面临新冠疫情的严峻挑战，中国政府和企业再次与津巴布韦并肩战斗，体现了两国建交40年来一贯相互帮助的优良传统，津方对此深表感谢。

　　中国驻津巴布韦参赞王薇表示，新冠疫情在中国暴发时，津巴布韦给予中国有力支持；疫情在津出现后，中国政府紧急驰援，中国企业慷慨解囊，向津方捐赠了多批防疫物资。相信两国一定能够战胜疫情，将双方的友谊与合作提升到新高度。

　　此前，由在津中资民营企业和一家津巴布韦公司共同采购的防疫物资已于20日运抵津首都哈拉雷，包括检测试剂盒、防护服、呼吸机、口罩、手套和中西药等。

　　据津巴布韦卫生部消息，截至21日晚，该国累计报告新冠确诊病例28例，其中死亡3例，治愈2例。为防控疫情，3月30日至5月3日，津巴布韦在全国实施“封城”措施。除购买食品、药品等生活必需品以及就医、出席葬礼等紧急情况外，所有民众不得外出。

(责编：刘洁妍、燕勐)
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