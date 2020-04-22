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美军航母“西奥多·罗斯福”号新冠病毒感染病例升至710例

2020年04月22日11:12  来源：新华网
 
原标题：美军航母“西奥多·罗斯福”号新冠病毒感染病例升至710例

　　新华社华盛顿4月21日电（记者孙丁　徐剑梅）美国海军21日说，核动力航空母舰“西奥多·罗斯福”号官兵中，新冠病毒感染病例数已升至710例。

　　美国海军当天通报说，截至当天，“西奥多·罗斯福”号94%的官兵已接受新冠病毒检测。其中，710人结果呈阳性、3872人结果呈阴性；与此同时，超过4100人被转移上岸，9人因感染新冠病毒入院接受治疗。

　　美国海军近期公布了“西奥多·罗斯福”号第一例死亡病例。病亡者是一名41岁男子，于3月30日被检测出感染新冠病毒，4月13日在位于关岛的美国海军医院病亡。

　　“西奥多·罗斯福”号3月底抵达关岛。时任舰长布雷特·克罗泽随后致信美国海军高层，要求让舰上官兵尽快上岸接受隔离和检测以遏制病毒传播。4月2日，时任美国代理海军部长托马斯·莫德利以克罗泽应对疫情不专业等为由将其解职。数天后，莫德利也在各方压力下辞职。

　　美国国会十余名参议员日前联名致信美国海军高层说，美国已有4艘航母出现新冠疫情。军舰上空间狭窄、人员接触密切，容易引发病毒扩散。参议员在信中呼吁美国海军应从“西奥多·罗斯福”号疫情中吸取教训，避免疫情在其他军舰暴发。

　　美国国防部21日公布的最新统计数据显示，截至当天，美国各军种共有3496名现役人员感染新冠病毒，其中美国海军感染病例最多，为1252例。

(责编：刘洁妍、燕勐)
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