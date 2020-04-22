国际观察：逢中必反、逢中必闹暴露其政治目的

自新冠疫情暴发以来，中国始终坚持团结合作的精神，与国际社会同舟共济，共克时艰。我们充分发挥制度优势，举全国之力严防严控，以中国决心、中国规模、中国速度、中国效率、中国方案，用短短两个多月的时间，基本控制了境内疫情。以高度公开、透明和负责任的态度与国际社会分享信息和经验，为各国战疫提供了有益的借鉴。

中国在抗疫形势依然严峻，经济社会发展急需推进的情况下，根据疫情的轻重缓急，还向有需要的国家提供了力所能及的援助。截至目前，中国已向120多个国家和4个国际组织援助了防疫物资；向18个国家派岀20支医疗队或工作组，协助当地防控工作或直接参与救治；同150多个国家及国际组织举行了70多场专家视频会；中国地方政府和民间团体向100多个国家和地区捐赠了医疗物资。

世卫组织在领导全球抗疫中有不可取代的作用，中国把支持世卫组织视为抗疫合作的核心环节，捐款2000万美元以解其燃眉之急。中国政府鼓励航空公司用客运飞机直飞货运，增加中欧班列班次密度，开辟国际快船运输渠道，提升国际货运能力，保障国际物流供应链稳定。客观地说，中国是到目前为止，在世界战疫中对外援助最全面、力度最大、实效最显著的国家之一，受到大多数国家、政党、国际组织领导人、知名团体和各界人士以及媒体的肯定。

但是，世界上总有那么一些人，或出于政治偏见、或出于不可告人的目的，不管中国做什么、怎么做，他们都要反对，都要说三道四。凡中国主张倡导的，在他们看来都是对他们所代表的利益和秩序的挑战，对他们“权威”和“世界领袖”地位的挑战。这种逢中必反、逢中必闹已成常态，在此次战疫中表现得淋漓尽致。

中国全力抗疫，他们大搞“政治化”“污名化”“标签化”，一定要把“病毒之源”强加给中国，甚至四处鼓动“秋后算账”向中国巨额“索赔”；中国战疫率先取得阶段性重要成果，形势稳定向好，他们硬说中国“隐瞒疫情”“虚报死亡人数”；国际点赞中国援助他国抗疫，他们制造“劣品出口论”，炒作“检测剂无效论”，指责中国“利用援助搞政治宣传”，甚至耸人听闻地散布中国用“口罩外交”“争夺地缘政治影响”……

听话听音，攻击中国抗疫援外的根本目的不仅是甩锅推责，而且是害怕中国朋友圈扩大、话语权增强，也怕自己的盟友阵营裂痕扩大。他们试图通过诋毁诬蔑、挑拨离间，压制中国的影响，扭转被动下滑的颓势。

实际上，这些西方的“精英”们想多了，也想错了。

说他们想多了，是因为他们“以小人之心度君子之腹”。人类生活在同一个地球上，是命运共同体。面对新冠病毒的严重威胁，必须同呼吸、共命运，休戚与共，守望相助，团结合作是取得抗疫彻底胜利的唯一可行之路。各国相互支援，特别是对疫情最严重，防控能力脆弱国家的援助则是重中之重。这些国家不摆脱疫情的侵扰，其他国家也不能高枕无忧，世界不得安宁。坚持自身防控，同时助别国一臂之力，这就是中国抗疫援外的基本岀发点。我们不图私利，更无“地缘政治”考虑，不附带任何政治条件，这是中国特色社会主义大国外交的基本原则。

说他们想错了，是因为他们“只见树木不见森林”。团结合作是全球抗疫的大势所趋，中国不仅顺势而为，而且助势前行。新冠疫情催生世界政治、经济格局发生新变化，使百年未有之大变局来得更深更广，这是任何强权霸凌行径和造谣、欺骗、甩锅、抹黑伎俩阻挡不住的。

中国将横眉冷对那些杂音，坚守与各国团结合作、守望相助的底线，为早日战胜疫情砥砺前行。

(责编：于洋、燕勐)