世界地球日50周年 为地球祈祷为自然发声

人民网讯 新冠疫情笼罩全球，在这样一个时刻，我们迎来了第50个世界地球日。

现在，人类这一唯一的栖息家园，正面临两大危机：气候变化和生物多样性丧失；应对这两大危机，关乎人类可持续发展。我们的地球是独一无二的，它既脆弱又强大，更需要我们的保护。地球上的子民们也许相距甚远，却愿意在这个充满挑战的时刻，手拉手，心系地球。

在第一个地球日的50周年纪念日之际，全世界必须团结起来，告白地球。

2020世界地球日系列活动，中国生物多样性保护与绿色发展基金会（CBCGDF）和国际中国环境基金会（IFCE）携手地球日网络，中国网生态中国频道，开展了全方位的科普、宣传活动，旨在强调生态环境保护的重要性，并希望通过知名人士起到引领作用，鼓励大家积极参与环境保护活动。

地球日大使欧阳娜娜、阿云嘎，地球之星窦骁、蒋勤勤、王丽达、朱婧汐、胡可、姚弛等为地球祈祷为自然发声,呼吁一起关爱动植物的生命；敬畏自然，感恩自然，与自然和谐相处。保护环境，低碳生活，人人都是地球守卫者。

如果你想参与，也可以登陆国际中国环境基金会（IFCE）和中国绿发会的网站和官方微博发布推荐歌单和濒危物种名单。可从歌单中选择一首关于自然保护、自然之美的歌曲，或从推荐列表中选择一个物种以绘画或者讲解的形式介绍该物种并拍摄视频。

五种活动参与方式：

以唱歌的形式参与：演唱您喜欢的歌曲，并对歌曲做简单的介绍；

以物种绘画的形式参与：请对所画的物种做简单的介绍。

以讲叙的形式参与：请介绍一个物种或讲述一个冠状病毒如何影响您生活的故事。

以口罩涂鸦的形式参与：请在口罩上做自然主题的涂鸦绘画，然后带上该口罩，并说出您的感想。

以口号的形式参与：“我是地球公民xxx，我愿意（一种环保的方式，比如：不再食用野生动物）+ 结束语”。

(责编：于洋、燕勐)