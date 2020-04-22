意大利积极为恢复经济活动做准备

新华社罗马4月21日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门21日发布的统计数字显示，意大利现有新冠患者降至107709人，比前一天减少528人，连续第二天下降。与此同时，意大利积极储备防疫物资，为恢复经济活动做准备。

截至21日，意大利累计确诊病例183957例，比前一天增加2729例；累计死亡病例24648例，比前一天增加534例；累计治愈病例51600例，比前一天增加2723例，单日治愈病例数为疫情暴发以来最高。

数据显示，在现有患者中，81104人在居家隔离，24134在医院接受普通治疗，2471人在重症监护室接受治疗。当天重症病例和接受普通治疗病例分别比前一天减少102例和772例，下降趋势在持续。

意大利新冠病毒应急委员会特别专员阿尔库里当天在新闻发布会上说，目前意大利医疗系统的呼吸机等设备完全能满足救治病人的需要，但绝不能放松警惕。他说：“病毒既没有被打败更没有被消灭，我们只是学会了如何遏制它，但代价是很多人被夺去生命，我们的自由也受到严重限制。”

阿尔库里说，在恢复部分经济和社会活动的抗疫第二阶段，使用政府批准的手机软件追踪接触者至关重要，这将使医疗机构能够迅速有效地干预，防止疫情再度暴发。此外，意大利正在全国建立专门的新冠病人收治医院体系，每天向各大区发放25万份核酸检测试剂。目前，各大区已储存4030万个口罩，为疫情可能出现反复做好准备。

意大利总理孔特当天在社交媒体上说，意大利可能从5月4日开始逐步恢复经济活动，但一些管制措施将继续实施。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情。为防止疫情进一步蔓延，该国从3月10日起进入全国“封城”状态，从3月12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，从3月21日起关闭所有公园和其他公共场所。意大利已两次延长“封城”措施，目前的“封城”措施将持续到5月3日。

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