驻挪威大使易先良：中国捐助物资是中挪携手抗疫的生动例证

人民网奥斯陆4月21日电 日前，驻挪威大使易先良视频连线挪威斯塔万格市市长诺顿，双方共同出席了湖南省益阳市向斯市捐赠防疫物资线上仪式，并就新冠肺炎疫情防控、地方合作等交换意见。

中国驻挪威大使易先良视频连线挪威斯塔万格市市长诺顿。（诺彦摄）

易大使表示，相知无远近，万里尚为邻。斯市同益阳市的友好交往源远流长，有力助推两国民间友谊。益阳市对斯市疫情感同身受。此外，湖南省及其衡阳市的捐赠物资也在运往挪威途中。此次捐赠，既是两地浓厚情谊的缩影，也凝聚了中方同挪方守望相助、共克时艰的决心，是中挪携手抗疫的又一生动例证。中方愿继续同挪方分享抗疫经验，尽己所能提供支持和帮助，衷心祝愿挪方早日战胜疫情。同时，希望挪方继续保障在斯市中国公民健康安全。

挪威斯塔万格市市长诺顿在线参加湖南省益阳市向斯市捐赠防疫物资。

（诺彦摄）

诺顿代表斯市政府和人民诚挚感谢中方的慷慨捐赠，并表示，中国在国内疫情防控和推动国际抗疫合作方面成绩瞩目，值得赞赏。目前，斯市疫情防控举措初显成效，但下阶段发展仍有诸多不确定性，益阳市捐赠物资将为斯市下步抗疫工作提供积极支持。斯市将继续全力保障在斯中国公民权益，愿进一步加强同益阳市的友好合作，深化两地人民友谊。（诺彦）

湖南省益阳市向斯塔万格市捐赠的防疫物资。（诺彦摄）

(责编：徐祥丽、燕勐)