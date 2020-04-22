中国驻美大使：“逢中必反”的思维让人忧虑

人民网华盛顿4月21日电（记者 胡泽曦）美东时间4月21日上午，中国驻美国大使崔天凯参加彭博创新经济论坛研讨会，同澳大利亚前总理、美国亚洲协会政策研究院院长陆克文，加州大学圣迭戈分校21世纪中国研究中心主任谢淑丽，德国墨卡托中国研究中心执行主任胡谧空等就中美关系等展开讨论。

崔天凯在研讨会上批驳了有关中方早期处理疫情不够公开透明的说法。他说，这次出现的是一种全新的病毒，几个月前人们对其闻所未闻、一无所知。应对疫情是一个发现和认知病毒的过程，这一过程需要时间，也远未结束，科学家对很多方面迄未能做出定论。中方已尽力做到透明，在发现和认知病毒的同时及时同国际社会分享信息。崔天凯强调，公开透明的目的是为了让人们了解事实真相、了解科学结论，遗憾的是，当前一些政客只热衷于推进污名化和无端指责，一些媒体人则热衷于臆测和散布谣言。

崔天凯指出，当务之急是中美要联手抗疫。事实上，中方几乎每天都在同美方政、商界和有关州长联系，为医疗物资运美等提供便利。截至 4月17日，中方已向美方提供了超过14亿个口罩。崔天凯还提到当前舆论中的一个奇怪现象。他说，当中方最初向美国和欧洲国家提供医疗物资时，有人说中方借此谋求地缘政治利益。当中方在几周前为确保出口医疗物资质量和符合国际标准出台了一些举措，有人又开始指称中方阻碍物资出口。这种“逢中必反”的思维让人深感忧虑。

在回应如何看待美方指称中方没有分享病毒信息的目的是想在疫苗开发上抢得先机、中方视疫苗开发为零和竞争的问题时，崔天凯表示，中方同世卫组织和包括美国在内的各国医疗主管部门充分分享信息。过去两个多月，习近平主席同特朗普总统进行了两次通话，中国卫健委同美国卫生与公众服务部多次沟通，两国疾控中心及专家、医务人员通过视频会议等保持着密切接触，这些全是公开透明的。一些美国公司也正同中方合作开发药物、探讨防护手段及诊断方法等。

崔天凯强调，必须将那些思想狭隘、受自身政治目的驱动的人同两国人民区别开来。进行污蔑和指责游戏的人只是少数政客，而自第二次世界大战甚至更早时间以来，两国民间就一直保持着非常友好的关系。尤其是这次疫情中，当中国遭受到疫情冲击时，我们得到很多美国人民、企业、机构的理解和支持，一些美国专业人士还亲往中国去和我们共同应对疫情。现在美国也遭受到疫情冲击，中国各省市和企业也捐赠、提供了大量物资。两国人民仍在互相帮助，展示出对彼此根深蒂固的友好情感。

崔天凯指出，过去几年，关于中美战略竞争及“修昔底德陷阱”等有很多讨论。但无论是记者还是战略家，鲜有人预见到今天这样的局面，一种看不见的病毒对所有人带来巨大影响。双方需要对这组重要双边关系的根基进行严肃的再思考——什么才是包括中美在内的世界各国面临的真正威胁？人类社会的真正力量源泉和共同脆弱之处分别在哪里？我们的共同利益是什么？基于上述认知，我们该如何定义中美双边关系？希望这场疫情能让我们受到教益，充分吸取教训，在务实和前瞻基础上发展中美关系。

崔天凯表示，中方始终致力于对话，对沟通机制持支持和开放态度。全力构建和提升互信应始终是中美共同努力的目标。为此，美方要认真思考一些根本性的问题。首先，中国有实现自身发展和现代化的权利，这一权利不可剥夺。其次，中国将坚持自己的发展道路，中国道路基于中国自身国情，根植于中国文化，并致力于满足中国人民的需要。第三，中国发展不是为了在国际上挑战或取代美国，这从来不是我们发展的目的。我们对自身在经济、军事、科技等诸多方面与美国存在的差距有清醒的认识。中国发展从不以损害美国利益为代价，所谓中国占了美国便宜的说法纯属妄言。

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