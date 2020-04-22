驻丹麦大使接受当地电视台专访：病毒源头应由科学家去判断

人民网哥本哈根4月21日电 4月20日，驻丹麦大使冯铁大使接受丹麦电视二台著名政治评论员索伦·利伯特的专访。专访于当晚黄金时间在该台《利伯特访谈》栏目中完整播出。主要内容如下：

利伯特：在当前新冠肺炎疫情不断扩散的严峻形势下，中国政府向很多欧洲国家提供了援助，包括口罩、试剂盒等，很多国家对此深表感激。但与此同时，您认为中国在多大程度上应对新冠肺炎疫情负有责任？

冯铁大使：新冠肺炎疫情目前正在欧洲、美国以及世界上许多地方肆虐，全球已有220万人感染，16万人失去生命，世界经济也陷入严重衰退。在此危急时刻，国际社会最需要的是团结、合作和协调行动。丹麦有句话叫“宽肩挑重担”，我们都在同一条船上，只有同舟共济奋力划桨，才能共度难关。这是符合人类共同利益的正确选择，只有每个国家都安全了，所有国家才安全。

中国在疫情防控方面作出了艰苦努力和巨大牺牲，目前国内疫情已得到有效控制，但我们还不能有一丝一毫的松懈，因为我们还面临着境外输入的很大风险。同时，中国正在尽力帮助其他国家。中国政府向世界卫生组织捐款2000万美元，向约150个国家提供抗疫援助，中国医疗队正在世界各地同当地的医护人员并肩战斗。就在上周，中国政府又宣布向埃塞俄比亚和布基纳法索派遣医疗队。在复产复工的过程中，中国工人克服困难、争分夺秒、夜以继日地生产，为中国、为世界抗击疫情提供急需的医疗防疫物资。丹麦从中国采购的物资也在分批运抵。

丹麦电视二台播出冯铁大使专访（单阳 摄）

利伯特：中国在这方面所作贡献有目共睹。但武汉华南海鲜市场引发了一场全球危机，中国政府是否对引发这样的危机感到震惊？

冯铁大使：疫情最先的暴发地并不意味着是病毒的源头，病毒源头是一个科学问题，应该由科学家去判断，在事实和研究的基础上得出结论。新冠病毒对人类是一个完全未知的病毒，当中国政府意识到这个病毒可以人传人后，第一时间采取了果断和有效的措施。

利伯特：那您是不是说应该展开调查，看看究竟发生了什么？

冯铁大使：我们现在正面临着与病毒传播赛跑、挽救无数生命的艰巨任务，必须尽快阻止疫情的发展，拉平感染和死亡的曲线。这是我们最重要的工作，当务之急是要集中精力做好这件事。

利伯特：许多人质疑中国政府在疫情初期采取措施是否足够快，也有人认为信息受到压制，致使国际社会不清楚有关情况，中国政府在疫情初期本可以做得更多。

冯铁大使：中国政府早在2019年12月底1月初就向世卫组织和美国等有关国家通报了情况，并一直保持信息分享。我们发现新冠病毒存在人传人现象后，及时采取了坚决果断的举措予以应对，事实证明这些举措是有效的。我还想提醒你注意一个事实：中国除武汉这个曾经的疫情中心外，其他城市如北京、上海、广州，几乎中国所有的其他地区，感染率和死亡率都低。新冠病毒疫情在欧洲和美国如此猛烈暴发，按理它应该先在距离武汉更近的中国其他城市暴发才对呀，但事实却并非如此。这说明什么？你如何解释这一现象？

冯铁大使接受丹麦电视二台著名政治评论员索伦·利伯特的专访（单阳 摄）

利伯特：法国、英国、澳大利亚等国政府对中国政府发布的信息和数据表示质疑，您如何看待其他国家对中国的不信任？

冯铁大使：在疫情暴发初期，湖北和武汉的医院承受巨大压力，医护人员、政府工作人员全力应对这一大规模的突发紧急事件，控制疫情，抢救生命。在这种情况下，有病人未及检测已病亡，有的人在家中病亡，因此一些数据不够全面准确，这也是当前其他国家正在出现的情况。在武汉疫情得到控制后，我们有机会对有关数据重新检查，并实事求是地进行了修订，这恰恰反映了中国政府负责任的态度。

利伯特：中国是否感到，在当前疫情下或普遍而言，反华的情绪在国际上、至少在一些国家正在呈上升的态势？

冯铁大使：你实际上想问关于中国国际形象的问题。首先，中国的形象取决于中国的行为。中国一贯采取负责任的行为。在当前抗击新冠肺炎疫情期间，中国政府竭尽所能，遏止病毒，拯救生命，同时在国际上呼吁和践行国际合作，中国的医疗队正在与很多国家的同行并肩战斗。如果你从中国的所作所为判断，你应该得到一个客观的中国形象。其次，中国的形象也取决于媒体如何报道中国。西方媒体对中国报道是否客观、平衡？是否存在偏见？是否具有选择性，哪些报哪些不报？第三，国际社会并不等同于西方社会，中国与展发中国家、非洲国家有着非常友好的关系，中国在这些国家的良好的形象是西方国家远远不能比拟的。（单阳）

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