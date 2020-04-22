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旧金山交通管理局本周实施“慢速街道”命令

2020年04月22日09:02  来源：人民网-国际频道
 

人民网旧金山4月21日电（记者邓圩）旧金山交通管理局本周开始实施一项名为“慢街”（Slow Streets）的新计划，将关闭部分街道，让行人和自行车通行。

据悉，随着市政服务在covid19健康危机期间暂时减少，许多旧金山居民需要步行或乘坐其他交通工具进行必要的外出。然而，在许多人行道、公园小径和自行车道上，有时很难保持6英尺的社交距离。尤其是在杂货店和其他基本服务外排队时，这一点尤为明显。正因为如此，许多行人与对面或者并行的人保持距离时，选择走在街上，暴露在快速移动的车辆交通。

目前在整个旧金山城区，走廊已确定为第一阶段缓慢的街道。从本周开始，一些街道将禁止车辆通行，以优先考虑步行和骑自行车通行，为必要的交通出行提供更多空间。

缓慢的街道会是什么样子？街道将不会完全封闭，允许本地车辆通行。居民停车和车道通道将不会改变。慢行街道不会对通行权造成任何法律上的改变。在街上行走和奔跑的人并不会比机动车辆有优先通行权，但可以在街上行走（这也是加州目前的车辆法规所允许的）。新规定的目标是利用某些交通走廊的车辆数量少的优势，让人们在保持社交距离的同时最大化利用道路资源。

交通部门表示，慢速街道的目的是管理交通速度，为交通服务减少的当下，满足基本需求的步行和自行车旅行创建一个安全的交通网络。

(责编：徐祥丽、燕勐)
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