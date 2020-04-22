原标题：澳专家：证据都表明新冠病毒自然来源

【海外网4月22日|战疫全时区】“毫无根据的猜测、神秘的网上谣言……这不是一个真正的犯罪影片，而是人们通过各种猜测试图弄清新冠肺炎病毒的起源。”澳大利亚SBS广播公司在4月20日发布的一篇标题为“新冠病毒来自武汉实验室？听听澳洲专家怎么说”的稿件中这样写道。

涉及新冠肺炎病毒起源的话题近日备受争议，《华盛顿邮报》的报道引发各界对实验室安全隐患的担忧，另在福克斯新闻发布了一个涉及武汉实验室未经证实的说法后，美国总统特朗普被问到有关谣言时以“我们拭目以待”作为回应。对此，澳媒的这篇稿件引述澳大利亚专家的专业解读驳斥了相关言论。

文中提到，悉尼大学专门研究传染病和生物安全性的爱德华 霍尔姆斯（Edward Holmes）教授表态，没有证据表明SARS-CoV-2（一种导致人类产生新冠肺炎病症的病毒）起源于武汉的实验室。霍尔姆斯说，这种病毒最有可能的起源是野生动物中常见的其他冠状病毒，它们通常会转移到新宿主上。

“野生动物中冠状病毒的丰富性、多样性和进化都明确表明SARS-CoV-2是自然起源的。”霍尔姆斯说：“需要更多自然界动物物种的样本，以解决SARS-CoV-2的确切来源。”

奈杰尔·麦克米伦（Nigel McMillan）教授是澳大利亚昆士兰州孟席斯健康研究所的传染病和免疫学主任。他介绍，新冠肺炎病毒的遗传变化可以在蝙蝠和穿山甲的另外两种冠状病毒中找到，它们是来源宿主。

“到目前为止，所有证据都表明新冠肺炎病毒是自然来源的，而不是人为的。”麦克米伦强调：“人为改变基因序列是没有意义的，因为所有先前的证据都表明，它将使病毒变得更糟，实验室中不存在进行某些更改的系统。”

对于澳大利亚拉筹伯大学的流行病学家、高级讲师哈桑 瓦利（Hassan Vally）副教授来说，人为干预病毒的话题完全是割裂且毫无支撑的。他认为：“这种关于新冠肺炎病毒起源的其他阴谋论没有任何实质性内容。”

“实际上，有证据支持新型冠状病毒的自然出现，初步的基因分型研究显示了该冠状病毒与其他蝙蝠病毒的关系。我们必须小心谨慎，不要以不负责任的方式为谣言添油加醋，利用全球危机攫取政治得分。”瓦利说。（海外网 朱惠悦）

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