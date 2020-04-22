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尼日利亚学者：在合作抗疫中推进尼中友谊

2020年04月22日08:29  来源：人民网-国际频道
 

人民网阿布贾4月21日电（记者姜宣）20日，尼日利亚中国研究中心主任奥努奈居在尼主流媒体《蓝图报》发表题为《抗击新冠肺炎疫情与尼中合作》的评论文章，指出突如其来的新冠肺炎疫情给全世界带来前所未有的冲击和挑战，国际社会唯有加强合作才能渡过难关。公共卫生合作一直是非中合作重要组成部分，中国始终在用实际行动诠释着非中深厚友谊。呼吁尼珍视尼中关系，积极学习中国抗疫可靠经验，在携手抗疫中推动尼中关系稳步发展。

文章说，中国同非洲开展卫生合作计划始于1963年，非中公共卫生领域合作源远流长。当前，中国正积极通过共建“一带一路”、落实中非合作论坛北京峰会成果，不断助力非洲国家增强公共卫生防控体系和能力建设，用真诚援助为非洲各国保障民众生命安全提供支持，用实际行动诠释中非友谊。

文章说，此次抗击疫情，中国举全国之力，迅速采取最全面、最严格、最彻底的防控举措有效遏制了疫情，赢得了普遍赞誉，世界卫生组织在赴华考察后积极评价中国防疫举措，呼吁世界其他国家学习借鉴中国经验。但少数在华尼日利亚人在抗疫期间不仅不遵守中国防疫举措，还散播失实视频，给尼中友好造成负面影响，着实令人心痛。战疫当前，尼应与中方加强合作，排除干扰，增进共识，推动尼中战略伙伴关系不断取得新进展。

(责编：徐祥丽、燕勐)
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