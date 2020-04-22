原标题：特朗普拟签署行政令 冻结移民入境

美国总统唐纳德·特朗普20日说，他将签署行政令，在新冠病毒疫情期间暂时冻结移民入境美国。

美国《国会山》日报报道，这显示特朗普政府对欧洲和中国、加拿大、墨西哥和伊朗等国发布旅行限制令后，进一步显著强化入境限制。

特朗普当天在社交媒体“推特”上写道：“考虑到隐形敌人（新冠病毒）的冲击，以及保护伟大美国公民就业的必要性，我将签署行政令，暂停移民入境美国！”

白宫方面拒绝解释这一行政令的具体内容及法律依据。尚不清楚特朗普准备何时签署行政令，以及这一措施的限制对象是否包括非美国籍的赴美探亲人士及商务人士。

美国有线电视新闻网报道，疫情暴发后，入境及移民美国的渠道已大幅收缩：难民再安置项目暂停、多地停发签证、入籍程序冻结。

《国会山》报道，特朗普上任后力推限制移民措施、收紧难民收容政策、修建美国与墨西哥边境墙，最新表态将招致民主党及民权组织的批评。一些人担忧，特朗普政府正打着“防控疫情”幌子推进排斥移民的政治议程。

路透社报道，特朗普政府过去3年不断打压通过合法或非法渠道入境美国的移民，正在拟定中的行政令将帮助特朗普实现限制移民的长期政策目标。

“重点不在于政策，在于总统（特朗普）希望传递的信息，”移民权益组织“全国移民论坛”负责人阿里·努拉尼说，“他希望人们彼此对立。不管移民在疫情应对和经济复苏中发挥多有价值的贡献，他都把移民看作最便于归咎问题的群体。”

民主党前总统竞选人朱利安·卡斯特罗认为，排斥移民将对美国自身造成伤害，“你切断移民，让我们国家业已疲弱的经济再遭打击。多么愚蠢的行为”。（徐超）（新华社专特稿）

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