原标题：韩国愿多缴军费 特朗普嫌太少

美国总统唐纳德·特朗普20日宣称，已拒绝韩国方面就驻韩美军军费分摊所作“开价”，认定韩国“非常富有”、应当出更多钱。

“他们（韩方）提议出一定数额的钱，我已拒绝，”特朗普当天在白宫例行记者会上说，“我们要求他们为我方工作付出一大笔钱。”他认为，美方同韩方关系虽好，但贡献“巨大”，必须得到“公平公正对待”。

路透社报道，回答是否正与韩国总统文在寅协商减少驻韩美军人数时，特朗普似乎有所回避，说：“问题不在于是否减少驻军，而在于他们是否愿意为本国防御有所付出。”

韩国“非常富有”，特朗普说，“他们替我们造电视机，又造船……什么都造”。

多名美国官员本月早些时候披露，韩国在国会选举前就军费分摊额度向美方“开价”，称愿意缴纳比先前金额至少高出13%的军费，遭特朗普拒绝。

大约2.85万名美军士兵驻扎在韩国。美韩1991年至今先后签署10份美军费用分摊协定。第10份驻军费分摊协定去年12月31日到期，双方没能在协定失效前达成第11份协定。就最新驻军费分摊额度，特朗普起初要韩方掏大约50亿美元，随后改口要价40亿美元，是韩方去年8.7亿美元负担金额的4倍多。

由于美韩旧协定失效、新协定未签，驻韩美军4000多名韩籍雇员本月初开始休无薪假。

按照特朗普的说法，驻韩美军军费分摊谈判“很快”会有结果。

韩联社报道，特朗普18日与文在寅通话，双方都没有提驻军费分摊事宜。白宫方面说，特朗普在通话中感谢韩国在新冠病毒检测方面援助美国，同时“讨论进一步强化美韩安全关系的方法”。（陈丹）【新华社微特稿】

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