人民网>>国际

韩国愿多缴军费 特朗普嫌太少

2020年04月22日08:28  来源：新华网
 
原标题：韩国愿多缴军费 特朗普嫌太少

　　美国总统唐纳德·特朗普20日宣称，已拒绝韩国方面就驻韩美军军费分摊所作“开价”，认定韩国“非常富有”、应当出更多钱。

　　“他们（韩方）提议出一定数额的钱，我已拒绝，”特朗普当天在白宫例行记者会上说，“我们要求他们为我方工作付出一大笔钱。”他认为，美方同韩方关系虽好，但贡献“巨大”，必须得到“公平公正对待”。

　　路透社报道，回答是否正与韩国总统文在寅协商减少驻韩美军人数时，特朗普似乎有所回避，说：“问题不在于是否减少驻军，而在于他们是否愿意为本国防御有所付出。”

　　韩国“非常富有”，特朗普说，“他们替我们造电视机，又造船……什么都造”。

　　多名美国官员本月早些时候披露，韩国在国会选举前就军费分摊额度向美方“开价”，称愿意缴纳比先前金额至少高出13%的军费，遭特朗普拒绝。

　　大约2.85万名美军士兵驻扎在韩国。美韩1991年至今先后签署10份美军费用分摊协定。第10份驻军费分摊协定去年12月31日到期，双方没能在协定失效前达成第11份协定。就最新驻军费分摊额度，特朗普起初要韩方掏大约50亿美元，随后改口要价40亿美元，是韩方去年8.7亿美元负担金额的4倍多。

　　由于美韩旧协定失效、新协定未签，驻韩美军4000多名韩籍雇员本月初开始休无薪假。

　　按照特朗普的说法，驻韩美军军费分摊谈判“很快”会有结果。

　　韩联社报道，特朗普18日与文在寅通话，双方都没有提驻军费分摊事宜。白宫方面说，特朗普在通话中感谢韩国在新冠病毒检测方面援助美国，同时“讨论进一步强化美韩安全关系的方法”。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：刘洁妍、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved